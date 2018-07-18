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В Мурманске стартовала международная конференция по безопасности в Арктике
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В Мурманске стартовала международная конференция по безопасности в Арктике 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ГТРК "Мурман"
ТАСС, 18 июля. Международная научно-практическая конференция «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Арктике» начала свою работу в Мурманске при участии ученых и спасателей из регионов России и шести зарубежных стран. Об этом в среду сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Мурманской области.
"Безопасность в Арктике — главный предмет обсуждения на конференции", — говорится в сообщении. Как поясняет пресс-служба правительства Мурманской области, в работе конференции принимают участие спасатели и ученые из Москвы, городов Северо-Запада России, Чукотки, Красноярского края, Челябинской области, а также их коллеги из Швейцарии, Дании, Норвегии, Финляндии, США и Южной Кореи.
Конференция продлится два дня. Главным предметом обсуждения станет межведомственное и международное сотрудничество. Сообщается, что участники рассмотрят вопросы экологической и радиационной безопасности в Арктике, проанализируют деятельность Европейской экономической комиссии ООН по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике, а также проекты рабочей группы Арктического совета по предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации.
Отдельной темой разговора станет обсуждение добровольчества как основы реагирования в Арктической зоне.
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