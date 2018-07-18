Ответил за писанину: Рабинер получил по лицу от Кирьякова

Не всегда написанное журналистом может понравиться герою статьи. Один из ведущих авторов «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер после эфира на одном из телеканалов сошёлся в рукопашную с бывшим тренером тульского «Арсенала» Сергеем Кирьяковым . Многократный участник Кубка Легенд поставил своему оппоненту солидный фингал.

Всему виной стал прошлогодний текст журналиста, где он позволил себе весьма критично отозваться о работе Кирьякова в Туле в одном из своих текстов: «Кстати, безо всякого удивления воспринял тот факт, что никто даже в ФНЛ не заинтересовался после отставки из тульского „Арсенала“ фигурой Сергея Кирьякова». К этому он добавил несколько скандальных выходок специалиста, где он персонально передал «приветы» коллегам по цеху: Андрею Тихонову Андрею Талалаеву . Кирьяков им также советовал не попадаться больше на глаза.

Во время их очной встречи около студии тренер попросил комментарии и извинения по материалу, а Рабинер, естественно, понял о чем идет речь, но никаких оправдательных речей выдать не смог.

«Спускаюсь из студии вниз, там стоит Кирьяков. Видит меня, спрашивает: «Ты мне ничего не хочешь сказать?» Я понимаю, о чем речь, и говорю: «Ничего. Всё правильно я тогда написал». И тут он бьёт меня по лицу со словами: «Да я единственный тренер, с которым Тула осталась в премьер-лиге!» Я полез на него, но тут несколько человек нас растащили» — написал журналист у себя в Facebook.

Понятно, что версия Сергея Кирьякова оказалась не такой, как её обрисовал его партнер по спонтанному спаррингу около студии «Матч ТВ». Экс-футболист сборной России попытался оправдаться, отметив, что это сам Рабинер начал конфликт, поливая его отборными ругательствами.

«Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Не хочу говорить то, что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал. А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация. После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться. Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие», — цитирует Кирьякова Sport24.

Господин Кирьяков и раньше не отличался кротким нравом. Он мог себе позволить грубое высказывание о своей команде, а над его тренировками смеются многие игроки. Ещё одно доказательство хамоватости тренера — он стал единственным удалённым футболистом на ветеранском турнире Кубок Легенд. Его грубая, местами неадекватная игра спровоцировала в 2009 году массовую толкучку между футболистами российской и испанской сборных. Футбольный праздник усилиями не самого именитого специалиста практически превратился в бойню.