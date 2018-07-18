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Силы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, выпущенную хуситами из Йемена
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Силы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, выпущенную хуситами из Йемена 

ТАСС 56 минут назад
ТАСС, 18 июля. Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила в среду баллистическую ракету, выпущенную мятежниками-хуситами (сторонники движения «Ансар Аллах») с территории Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его данным, ракета была сбита на подлете к городу Наджран на юге королевства.
14 июля ПВО королевства отразили аналогичную атаку близ Наджрана. По версии хуситов, ракета достигла цели — расположения саудовских бронетанковых войск.
За последние месяцы «Ансар Аллах» неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь, в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО. По данным альянса, в общей сложности было сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами в сторону Саудовской Аравии.
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