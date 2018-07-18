Саратовцы поймали разгуливавшего по городу фазана

Сегодня в Ленинском районе Саратова жители города спасли фазана. Птица гуляла по улице Гусельская. Сотрудники парикмахерской, опасаясь за безопасность фазана, изловили его. Потом неравнодушные саратовцы вызвали сотрудников городской службы спасения. Сейчас спасатели везут птицу к себе на базу. Потом фазана в целости и сохранности передадут или в «Детский парк» или юннатам.

Напомним, это не первый разгуливающий по областному центру фазан. В феврале саратовцы в соцсетях также сообщали о бегающей птице, правда, в Заводском районе. Аналогичная история произошла в конце марта. На этот раз очевидцы умудрились снять видео с экзотической птицей.