Взгляд на север

Визит началась со встречи в Кавалеровском районе с населением. На повестке дня — подготовка общеобразовательных школ муниципалитета к новому учебному году, развитие дорожной инфраструктуры и увеличение мощностей ведущих предприятий.

Разговоры о деле

Народные избранники поведали, что местное население волнует состояние автомобильного моста на дороге к бухте Зеркальная. Сооружение признано аварийным после тайфуна «Лайонрок». По словам депутатов, работа по возведению нового моста завершена на 75%, но без покрытия, барьерных ограждений и подходов люди не могут передвигаться по нему.

— Люди попросили, пока идёт туристический сезон, «подлатать» старую конструкцию, чтобы поток отдыхающих в направлении бухты не снижался, — обозначили депутаты.

Глава Приморья, в свою очередь, отметил, что для развития туризма в крае и предоставления комфортных условий для отдыха граждан необходимы качественные мостовые конструкции. Благодаря им, каждый желающий имеет возможность добраться к морю и песку.

— По Зеркальной мост делаем. Специалистов пришлю, чтобы посмотрели, может, что-то временно сделать со старым мостом, пока строят новый. В Новолитовске на мосту мы за ночь деревянный настил поменяли, — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Депутаты рассказали о своих планах по созданию в Кавалеровском районе туристического кластера, и попросили содействия администрации края. Данная инициатива как нельзя лучше входит в стратегию социально-экономического развития региона. В майском указе президент России Владимир Путин поручил Андрею Тарасенко собрать лучшие предложения граждан, которым требуется финансирование из госбюджета.

С различными предложениями к главе края в ходе рабочей поездки обращались представители и других северных территорий, в том числе, Дальнегорска. Директор рыборазводного завода «Лидовский» Максим Мельников попросил содействия в получении дополнительных квот на вылов, чтобы увеличить поставки свежей рыбы в Дальнегорске.

— В рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае » на 2013-2020 годы занимаемся воспроизводством потомства кеты уже пять лет. В этом году выпустили 16 миллионов особей молоди кеты. В этом году ожидаем возврат в три раза больше прошлогоднего, — говорит руководитель предприятия.

Андрей Тарасенко ответил, что отправит этот вопрос на обсуждение в Росрыболовства

В Тернейском районе говорили о перспективах появления новых производств на самой северной территории. Руководитель молочной фермы в с. Сержантово Дальнегорского городского округа Александр Кобченко заметил, что в условиях севера местные жители остро нуждаются в продуктах местного производства и помощь администрации в развитии производственных мощностей не помешала бы.

— В нашем хозяйстве содержат 400 коров, в сутки производят полторы тонны молочной продукции под маркой «Дальнегорский хуторок», включая творог и сметану, которую реализуют в северных районах. Помощь из краевого бюджета была бы нелишней, — отметил предприниматель.

По поручению главы региона вице-губернатор Валентин Дубинин проработает этот вопрос. В планах — на каждую дойную корову фермер получит ежеквартальную выплату, если сохранит поголовье и повысит продуктивность стада.

— Новое производство в Тернейском районе можно запустить, рыбную промышленность подтянуть, небольшой совхоз сделать, чтобы можно было своё молоко, творог дать на рынок, чтобы вы могли тут автономными себя почувствовать. Нам бы найти такого предпринимателя, мы бы ему помогли, — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Инновации образования

Вопросы всестороннего развития и повышения уровня образования в Кавалеровском районе также заинтересовали Андрея Тарасенко. Проблема с обеспечением питанием детей в учреждениях решилась прямо во время обсуждения. По поручению главы края Валентин Дубинин поможет местным производителям организовать поставки в школы и детские сады.

Замглавы края Ирина Мануйлова отметила, что переорганизация питания станет не единственным нововведением в школах района. До конца 2018 г. 90 общеобразовательных учреждений получат новое оборудование для учебных классов.

— В комплект входят: мобильный компьютерный класс, интерактивная доска, устройство для раздачи W-Fi, пять планшетников. Педагогов планируем обучать работе на оборудовании, — рассказала она.

Во время личной встречи с гражданами Андрею Тарасенко задали множество вопросов, касающихся повышения доступности дополнительного образования. Председатель районной профсоюзной организации образования Наталья Беликова рассказала о вопиющей нехватке таких учреждений в Кавалеровском муниципалитете.

— Сегодня в районе осталось только два учреждения дополнительного образования, которые работают с ребятами. Нагрузка на педагогов очень большая. Согласно федеральной концепции развития дополнительного образования к 2020 г., услугами в этой сфере должны быть обеспечены 80% детей. Можно ли использовать помещения бывших домов творчества в посёлках Рудный и Хрустальный для организации кружков для детей? В Кавалерово ребят не привезёшь, а больше им заняться нечем, — говорит Наталья Ильинична.

В рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы, для решения этой проблемы администрация края подготовила проект по созданию специальных площадок дополнительного образования «Кванториум». Площадки оснастят высокотехнологичным оборудованием для подготовки квалифицированных кадров. Проект предполагает запуск детских передвижных технопарков.

Технопарки будут работать в четырёх направлениях: робототехника и промышленный дизайн, дополненная виртуальная реальность, IT-технологии и геоквант. Обучать детей предстоит преподавателям ДВФУ и специально подготовленным педагогам из образовательных учреждений края.

Где медики?

Проблема нехватки кадров традиционно звучит на каждой личной встрече губернатора с населением. Вот и в этот раз одна из жительниц района посетовала на огромные очереди к «бесплатным» врачам.

Андрей Тарасенко отметил, что эта проблема имеет глобальный характер — сегодня в больницах и поликлиниках Приморья не хватает более 1,5 тысячи специалистов — и уже прорабатывается в краевой администрации. Недостающие кадры будут пополняться из числа выпускников ТГМУ. Следить за пополнением кадров призвана специальная программа, которая позволит «земским врачам» приобрести жильё на льготных условиях во время работы в медучреждениях глубинки.

Основное внимание губернатора в рамках поездки в Дальнегорский городской округ было направлено на работу крупных предприятий муниципалитета. Первым из них, куда с инспекцией отправился Андрей Тарасенко, стал крупный горно-обогатительный комбинат «Бор» , которые ещё несколько месяцев назад был на грани банкротства. Благодаря оперативному вмешательству администрации края деятельность предприятия стабилизировалась, работа вошла в штатный режим, выдача зарплаты сотрудникам нормализовалась.

— Несмотря на то что собственник скрылся и производство оказалось под угрозой срыва, мы предприятие отстояли. Сейчас к вам заходит новый собственник. В ближайшее время он представит перспективный план развития комбината, — подчеркнул глава региона.

Далее глава Приморья отправился в порт-пункт «Рудная Пристань» — главный транспортный узел края, благодаря которому крупнейшие производственные предприятия Дальнегорска экспортируют свою продукцию в страны АТР. Здесь нет проблем с производством, руководящим звеном или зарплатами. Из-за требований транспортной прокуратуры судам ГМК «Дальполиметалл», ГОК «Бор» и стивидорной компании может быть запрещена перевалка грузов, а значит, экспорт станет невозможен.

— Нельзя допустить, чтобы перевалку прекратили. Надо найти решение, которое позволит устранить замечания и работать дальше, — заявил глава региона.

На момент рабочей поездки губернатора порт уже получил разрешение Министерства транспорта России о распространении на данный порт права приёма и отправки зарубежных судов. По поручению Андрея Тарасенко построят помещения для работы таможенной и пограничной служб.

А для решения назревающей проблемы с присоединением к перевалке грузов крупногабаритных судов ОАО «Каменский рыбозавод» через порт, которые по длине превышают размеры причальной стенки, в ближайшие дни состоится совещание с представителями компаний, работающих в порте-пункте «Рудная Пристань», транспортной прокуратурой и специалистами контрольно-надзорных служб.

В Тернейском районе глава Приморья посетил крупнейшее лесопромышленное предприятие края — ОАО «Тернейлес». Генеральный директор предприятия Владимир Щербаков отметил, что в комплексе трудоустроены около трёх тысяч человек, включая жителей соседних северных районов Приморья.

Андрей Тарасенко обозначил, что «Тернейлес» — успешное градообразующее предприятие, чья работа ориентирована на создание продукции переработки взамен вывоза чистого сырья. Заготавливая не более 25% приморского леса, компании «Тернейлеса» дают 45-50% переработки от общей добычи по краю.

КСТАТИ

Андрей Тарасенко акцентировал внимание и. о. мэра Дальнегорска Виктора Колоскова на необходимости проводить регулярные встречи с жителями, чтобы иметь обратную связь от населения. Глава региона посоветовал работать с людьми, собирать их раз в квартал, чтобы услышать жителей и помочь им решать проблемы, а не ждать, когда приедет руководитель края.