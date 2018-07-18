Гриф напугал архангельских дачников

Вечером 17 июня в дачном посёлке в районе танкодрома под Архангельском люди с удивлением увидели настоящего грифа.

Крупная птица с лысой головой, известная тем, что питается падалью, никогда не водилась в Поморье. Вначале её увидели на крыше дома, а затем она спланировала на внедорожник и долгое время сидела на нём. Очевидцы сообщают, что ранее грифа видели над СНТ «Магистраль».

В итоге на место происшествия выехали активисты архангельского Центра помощи дикой фауне «Мата-Мата». Птицу бережно завернули в ткань и увезли в центр.

Напомним, ранее в Архангельске два раза был замечен дикий лось.