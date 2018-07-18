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Гриф напугал архангельских дачников
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Гриф напугал архангельских дачников 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Вечером 17 июня в дачном посёлке в районе танкодрома под Архангельском люди с удивлением увидели настоящего грифа.
Крупная птица с лысой головой, известная тем, что питается падалью, никогда не водилась в Поморье. Вначале её увидели на крыше дома, а затем она спланировала на внедорожник и долгое время сидела на нём. Очевидцы сообщают, что ранее грифа видели над СНТ «Магистраль».
В итоге на место происшествия выехали активисты архангельского Центра помощи дикой фауне «Мата-Мата». Птицу бережно завернули в ткань и увезли в центр.
Напомним, ранее в Архангельске два раза был замечен дикий лось.
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