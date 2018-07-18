СМИ: Британия удвоила поставки оружия в нарушающие права человека страны 

Великобритания почти в два раза увеличила экспорт оружия в страны, находящие в списке нарушителей прав человека. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на данные общественной организации Движение против торговли оружием.
Согласно этим сведениям, в 2017 году Лондон продал вооружений на сумму около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (при 820 миллионах годом ранее). В качестве покупателей указаны 18 стран, в том числе Китай, Саудовская Аравия, Бахрейн, Израиль Египет, Пакистан.
"Правительство Терезы Май активно вооружает и поддерживает многие из режимов, которые ответственны за ужасные нарушения прав человека", — отметил представитель Движения против торговли оружием Эндрю Смит. По его словам, «практически нет никакого контроля над тем, как оружие используется после того, как покидает территорию Соединенного Королевства». К тому же этими поставками Лондон оказывает своим покупателям и «огромную политическую поддержку».
В департаменте международной торговли в этим не согласны. Ее представитель отметила, что «Великобритания осуществляет один из самых надежных режимов контроля в мире». «Мы тщательно изучаем каждое заявление», — отметили в департаменте, добавив, что обязательно рассмотрят предоставленные факты и рекомендации МИД и правозащитников.