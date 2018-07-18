Союз журналистов потребовал расследовать нападения на редакции в Каменском

Томиленко сообщил, что за последние полтора года в Каменском зафиксированы многочисленные нападения на журналистов, пять поджогов их имущества, в том числе автомобилей, а также зданий редакций.

"Учитывая систематичность и безнаказанность этих преступлений, мы требуем от Службы безопасности Украины объединить все случаи и возбудить дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористическая деятельность)", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

По его словам, союз журналистов требует быстрого и эффективного расследования этих преступлений, «пока безнаказанность не привела к еще большей трагедии».

Глава союза сообщил, что 10 июля неустановленные лица подожгли редакцию газеты «Событие». Также неизвестные 13 февраля 2017 года подожгли автомобиль главреда газеты «Город 5692», а 25 февраля 2017 года был сожжен автомобиль главреда газеты «Антимафия». В ночь с 30 на 31 марта 2017 года неизвестные подожгли местную типографию. Кроме того 18 октября был сожжён гараж главреда «Событие сегодня».

Ранее Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а «научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность» действий в отношении СМИ.