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Союз журналистов потребовал расследовать нападения на редакции в Каменском
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Союз журналистов потребовал расследовать нападения на редакции в Каменском 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Национальный союз журналистов требует от Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело по статье «террористическая деятельность» из-за частых случаев нападения на журналистов в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области, заявил в среду глава союза Сергей Томиленко.
Томиленко сообщил, что за последние полтора года в Каменском зафиксированы многочисленные нападения на журналистов, пять поджогов их имущества, в том числе автомобилей, а также зданий редакций.
"Учитывая систематичность и безнаказанность этих преступлений, мы требуем от Службы безопасности Украины объединить все случаи и возбудить дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористическая деятельность)", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.
По его словам, союз журналистов требует быстрого и эффективного расследования этих преступлений, «пока безнаказанность не привела к еще большей трагедии».
Глава союза сообщил, что 10 июля неустановленные лица подожгли редакцию газеты «Событие». Также неизвестные 13 февраля 2017 года подожгли автомобиль главреда газеты «Город 5692», а 25 февраля 2017 года был сожжен автомобиль главреда газеты «Антимафия». В ночь с 30 на 31 марта 2017 года неизвестные подожгли местную типографию. Кроме того 18 октября был сожжён гараж главреда «Событие сегодня».
Ранее Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а «научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность» действий в отношении СМИ.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
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