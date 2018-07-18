«Яндекс» опроверг информацию о создании системы контроля «умного дома»

Мини-компьютер «Яндекс. Модуль» не является системой управления для «умного дома», сообщили RNS в пресс-службе компании.

«Данные в реестре не имеют ничего общего с контроллером «умного дома». Предположение, что мини-компьютер является таким контроллером — тоже неверное», — сказали в пресс-службе.