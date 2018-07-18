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«Яндекс» опроверг информацию о создании системы контроля «умного дома»
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«Яндекс» опроверг информацию о создании системы контроля «умного дома» 

Rambler News Service 1 час назад
Мини-компьютер «Яндекс. Модуль» не является системой управления для «умного дома», сообщили RNS в пресс-службе компании.
«Данные в реестре не имеют ничего общего с контроллером «умного дома». Предположение, что мини-компьютер является таким контроллером — тоже неверное», — сказали в пресс-службе.
Ранее «Коммерсант» и «Ведомости» сообщили о том, что «Яндекс» планирует представить устройство для «умного дома». По данным «Ведомостей», «Яндекс» собирается выпустить устройство для управления домашними приборами и контроля за инженерными системами дома. «Коммерсант» отмечал, что «Яндекс» зарегистрировал «мини-компьютер» «Яндекс. Модуль», получив разрешение на его импорт в страны Евразийского экономического союза. По информации издания, он будет частью «умного дома» от «Яндекса», который должен поступить в продажу в России в конце осени.
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