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В Красноярске похоронят актера из «Улиц разбитых фонарей»
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В Красноярске похоронят актера из «Улиц разбитых фонарей» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Похороны актера Владислава Жуковского, известного по сериалу «Улицы разбитых фонарей», состоятся в пятницу на кладбище «Бадалык» в Красноярске, сообщили РИА Новости в министерстве культуры региона.
Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Жуковский скончался 17 июля на 74-м году жизни. В театре имени Пушкина в Красноярске, где служил артист, сообщили, что он умер после болезни.
"Сегодня состоится панихида прощания с Владиславом Яковлевичем, и после нее он будет похоронен на кладбище «Бадалык». Прощание с Владиславом Яковлевичем состоится в театре Пушкина в пятницу 20 июля с 12.00 до 14.00 (с 8.00 до 10.00 мск)", — сказала собеседница агентства.
Владислав Жуковский — заслуженный артист России, член правления краевого отделения Союза театральных деятелей России. В 2000–2004, 2004-2008 и 2008-2013 годах был депутатом Красноярского городского Совета депутатов второго, третьего и четвертого созывов. Имеет награды и почетные звания. В 2002 году снялся в серии «На улице Марата» сериала «Улицы разбитых фонарей», съемки которой проходили, в том числе, и в Красноярске.
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