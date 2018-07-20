В Красноярске похоронят актера из «Улиц разбитых фонарей»

КРАСНОЯРСК , 20 июл — РИА Новости . Похороны актера Владислава Жуковского, известного по сериалу «Улицы разбитых фонарей», состоятся в пятницу на кладбище «Бадалык» в Красноярске, сообщили РИА Новости в министерстве культуры региона.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Жуковский скончался 17 июля на 74-м году жизни. В театре имени Пушкина в Красноярске, где служил артист, сообщили, что он умер после болезни.

"Сегодня состоится панихида прощания с Владиславом Яковлевичем, и после нее он будет похоронен на кладбище «Бадалык». Прощание с Владиславом Яковлевичем состоится в театре Пушкина в пятницу 20 июля с 12.00 до 14.00 (с 8.00 до 10.00 мск)", — сказала собеседница агентства.

Владислав Жуковский — заслуженный артист России, член правления краевого отделения Союза театральных деятелей России. В 2000–2004, 2004-2008 и 2008-2013 годах был депутатом Красноярского городского Совета депутатов второго, третьего и четвертого созывов. Имеет награды и почетные звания. В 2002 году снялся в серии «На улице Марата» сериала «Улицы разбитых фонарей», съемки которой проходили, в том числе, и в Красноярске.