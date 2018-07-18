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В Георгиевске проведут праздник «Ставропольское яблоко»
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В Георгиевске проведут праздник «Ставропольское яблоко» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Отраслевой сельскохозяйственный фестиваль «Ставропольское яблоко» впервые пройдет в Георгиевске. В рамках праздника гостям и участникам дадут попробовать фрукты, выращенные на Ставрополье.
Ожидается, что в фестивале примут участие предприятия плодово-ягодной и виноградовинодельческой отраслей. Во время праздника будет организована дегустация фруктов и ягод, а также выставка-продажа саженцев и различные мастер-классы.
«Сегодня в числе приоритетов регионального агропрома — возделывание многолетних насаждений: виноградных и плодово-ягодных, а также ягодоводство. Государство оказывает поддержку садоводам и виноградарям в части компенсации затрат на закладку насаждений и проведение уходных работ до вступления в плодоношение. По итогам прошлого года уровень компенсации затрат аграриев в этой сфере превысил 80 процентов. Большое внимание уделяется развитию новых технологий. Весной разбито 110 гектаров плодовых насаждений супер-интенсивного типа», — приводит «Ставропольская правда» слова первого зампреда правительства Ставрополья Николая Великданя.
Праздник «Ставропольское яблоко» откроется 19 августа в Георгиевском городском округе. Инициатором его проведения выступило министерство сельского хозяйства края.
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