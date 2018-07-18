В Георгиевске проведут праздник «Ставропольское яблоко»

Отраслевой сельскохозяйственный фестиваль «Ставропольское яблоко» впервые пройдет в Георгиевске . В рамках праздника гостям и участникам дадут попробовать фрукты, выращенные на Ставрополье

Ожидается, что в фестивале примут участие предприятия плодово-ягодной и виноградовинодельческой отраслей. Во время праздника будет организована дегустация фруктов и ягод, а также выставка-продажа саженцев и различные мастер-классы.

«Сегодня в числе приоритетов регионального агропрома — возделывание многолетних насаждений: виноградных и плодово-ягодных, а также ягодоводство. Государство оказывает поддержку садоводам и виноградарям в части компенсации затрат на закладку насаждений и проведение уходных работ до вступления в плодоношение. По итогам прошлого года уровень компенсации затрат аграриев в этой сфере превысил 80 процентов. Большое внимание уделяется развитию новых технологий. Весной разбито 110 гектаров плодовых насаждений супер-интенсивного типа», — приводит «Ставропольская правда» слова первого зампреда правительства Ставрополья Николая Великданя.

Праздник «Ставропольское яблоко» откроется 19 августа в Георгиевском городском округе. Инициатором его проведения выступило министерство сельского хозяйства края.