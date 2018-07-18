Ульяновцев приглашают на парусную регату «Огни Венца»

Тольятти, В эти выходные в акватории Куйбышевского водохранилища (в районе кафе «Роза Ветров» посёлка Рыбацкий) будет проходить традиционная парусная регата «Огни Венца». Программа первенства рассчитана на два дня. В общей сложности организаторы планируют провести три гонки: одну — на длинную дистанцию, и две короткие, прибрежные. В мероприятии примут участие порядка 25 яхт и 5 виндсерферов. За победу будут бороться спортсмены из Самары Казани , Димитровграда и других городов Привоолжья.

Торжественное открытие состязаний состоится в субботу, 21 июля, в 11 часов утра, а уже через полчаса гости мероприятия смогут насладиться гонкой крейсерских яхт в классах «четвертьнонники», имеющих длину 7,5 м, «полутонники» (около 9 м), «тоники» и парусные доски (виндсерфинг). В 18.30 участников и зрителей ждет торжественная церемония закрытия и награждение победителей.