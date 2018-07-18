О внедрении цифровой экономики расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск»

В четверг, 19 июля в 11.00 в пресс-центре « АиФ в Восточной Сибири» (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится круглый стол на тему «Цифровая экономика в промышленности Приангарья».

На круглом столе будут обсуждаться следующие вопросы:

— что подразумевается под «цифровой экономикой», в чем ее преимущества;

— в каких отраслях экономики Приангарья применяются современные новейшие технологии;

— какой эффект следует ожидать от перехода на новые технологии;

— что даст внедрение новейших технологий и разработок на железнодорожном транспорте, в авиастроении, банковском деле;

— каким образом применение цифровых технологий отражается на качестве услуг, оказываемых пассажирам, клиентам банка, населению региона;

— насколько активно новые цифровые технологии внедряются в сферу жилищно-коммунального хозяйства региона.