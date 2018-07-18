О внедрении цифровой экономики расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск» 

В четверг, 19 июля в 11.00 в пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири» (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится круглый стол на тему «Цифровая экономика в промышленности Приангарья».
На круглом столе будут обсуждаться следующие вопросы:
— что подразумевается под «цифровой экономикой», в чем ее преимущества;
— в каких отраслях экономики Приангарья применяются современные новейшие технологии;
— какой эффект следует ожидать от перехода на новые технологии;
— что даст внедрение новейших технологий и разработок на железнодорожном транспорте, в авиастроении, банковском деле;
— каким образом применение цифровых технологий отражается на качестве услуг, оказываемых пассажирам, клиентам банка, населению региона;
— насколько активно новые цифровые технологии внедряются в сферу жилищно-коммунального хозяйства региона.
Для обсуждения данных вопросов приглашены заместитель министра экономического развития Иркутской области Евгений Анатольевич Васиченко, заместитель директора по сбыту ООО «Иркутскэнергосбыт» Андрей Юрьевич Харитонов, начальник Управления информационных технологий Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация „Иркут“ Анатолий Александрович Ключерёв, начальник производственного отдела автоматизации ООО „Газпром добыча Иркутск“ Дмитрий Александрович Селюгин, заместитель начальника службы корпоративной информатизации ВСЖД — филиала ОАО „РЖД“ Михаил Егорович Какоуров, начальник отдела организации продаж клиентам малого бизнеса Байкальского банка ПАО Сбербанк Ольга Викторовна Донская, начальник Управления продаж малому бизнесу Иркутского отделения Байкальского банка ПАО Сбербанк Елена Владимировна Мальковская.
Напомним, в Иркутске обокрали ферму майнера.