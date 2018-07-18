«В мире 6,5 млн евреев. Я горд представлять их в КХЛ». История первого израильтянина в русской лиге

Когда Элизеру Щербатову было два года, его семья решила перебраться из Израиля Канаду . Отец, страстный поклонник «Монреаля», уже тогда видел в сыне хоккеиста. На пограничном контроле у Щербатовых возникли проблемы, и глава семейства заявил, что его сын — новый Ги Лефлер . Только после этого им разрешили пересечь границу.

Сейчас многие молодые хоккеисты после окончания спортивной школы пытаются пробиться в ВХЛ, МХЛ, подписать контракт с серьезными европейскими клубами или заявить о себе в раскрученных североамериканских юниорских лигах. Путь Элизера Щербатова в КХЛ сложился несколько иначе. Потомок русских эмигрантов успел поиграть в Израиле, Канаде, Франции и Казахстане , прежде чем оказался в «Словане» . По словам самого Эли, не так важно, в какой лиге играть — важнее ежедневно прогрессировать и совершенствоваться.

«Я стал игроком КХЛ, не играя в больших лигах, — начинает наш разговор Щербатов. — Но если ты посвящаешь время тому, чтобы каждую минуту становиться лучше, чем ты есть, то со временем твой потенциал увидят и оценят по достоинству. Никто не вправе сказать мне «нет», не дав ни единого шанса. Поэтому, когда мне представилась возможность проявить себя в КХЛ, я вцепился в этот шанс».

Вряд ли кто-то, кроме хоккейных гиков, следящих за вторым и третьим дивизионами мирового хоккея, назовет хотя бы пятерых игроков сборной Израиля. Эту страну можно отнести к когорте «хоккейных карликов». Но Эли не унывает и считает, что его переход в клуб КХЛ может повлиять на выбор тысяч израильских ребят.

«Я — живой пример того, что самые смелые мечты могут сбываться, ведь я стал первым гражданином Израиля в КХЛ. Играть за национальную сборную для меня — большая честь. Каждый раз, когда я выхожу на лед с гербом на свитере, то испытываю целую гамму невероятных эмоций. Мы делаем все возможное, чтобы Израиль стал по-настоящему хоккейной державой», — говорит Щербатов.

Мечты, которые становятся явью, — перестают быть мечтами, а на смену им приходят еще более серьезные цели. Многие мальчишки по всему миру стремятся хотя бы раз выйти на лед в форме клуба НХЛ, а самые смелые грезят о победе в кубке Стэнли. Наш герой не исключение, и вслед за почетным званием первого израильтянина в КХЛ он, пожалуй, ближе всех из соотечественников подобрался к мечте сыграть в лучшей лиге мира.

«Я благодарен своей семье за все, что они сделали для меня, особенно маме. Моя мечта попасть в КХЛ сбылась благодаря ей. Я очень горд осознавать то, что в мире 6,5 миллионов евреев, 1 миллион израильтян и есть человек, который представляет их в одной из лучших лиг мира. Мне пришлось через многое пройти, чтобы это случилось, — замечает Эли. — Мне помогло достичь успеха то, что я ставил перед собой высокие, почти недостижимые цели и добивался их. Есть такая поговорка: «Нацелишься на Луну и сможешь достичь неба. Нацелишься на небо — и не оторвешься от земли». Хотел бы я стать первым израильтянином в НХЛ? Конечно, но если стану вторым — никаких проблем (смеется)».

Хоккею он учился на родине этого вида спорта — в Канаде, но свою профессиональную карьеру Эли начал в 16 лет в чемпионате Израиля.

«Для меня хоккей никогда не был работой, — признается 26-летний игрок. — Каждый день моей жизни труднее предыдущего, но в этом свой шарм. Наверное, в прошлой жизни я был гладиатором, потому что у меня есть так называемый «инстинкт убийцы» — я выхожу на игру, как на поле юля. Могу сказать, что такой жизненный уклад подходит далеко не всем».

В семье Щербатовых три сына, и все они в той или иной степени гладиаторы: Элизер сражается за любовь публики на хоккейных аренах, а двое других — Йони и Борис — бойцы смешанных единоборств.

«У братьев есть свой зал — Sherbatov MMA, совсем недавно мы открыли второй, ориентированный на фитнес, — говорит Эли. — Также в межсезонье мы организуем хоккейную академию, где я делюсь своим опытом с молодыми игроками. Я сам регулярно включаю в тренировочный процесс единоборства, которыми занимался вместе с братьями с шести лет. Практикую бокс, борьбу, муай-тай и бразильское джиу-джитсу».

По признанию Эли, его кумиры — легендарный Федор Емельяненко и родной брат Йони — лучший боец Канады в своем весе.

Летом, многие российские хоккеисты грелись на пляжах и ходили на матчи футбольного чемпионата мира, Эли продолжал упорно тренироваться. «В моем словаре нет слова отпуск», — отмечает форвард. По его мнению, именно в подходе к тренировкам и заключается главное отличие между россиянами и североамериканцами.

«Это факт, что российские игроки любят отдохнуть месяц-полтора летом, перед началом тренировочных сборов, в то время как канадцы не прекращают заниматься в индивидуальном порядке. Мне кажется, канадцев отличает более профессиональный подход в этом вопросе, — замечает Щербатов. — Думаю, что в России сборы начинаются за два месяца до старта сезона еще и потому, что тренерский штаб не доверяет игрокам готовиться самостоятельно. Но отличие, конечно, не только в подходе, но и в том, что у нас летом нет проблем с катками. Свободный лед можно найти практически в каждом городе».

Но профессионализм Щербатова заключается не только в отношении к тренировочному процессу. Для достижения спортивных результатов и сохранения здоровья нападающий полностью изменил свой рацион питания и режим дня.

«Если ты хоккеист, а тем более профессионал, то нужно питаться правильно, соблюдать режим и относиться к своему телу, как к святилищу. Сколько лет карьеры отведено хоккеисту? 5, 10, может 15 лет максимум. Это не так долго, и мне бы хотелось, чтобы после окончания карьеры у меня были здоровые легкие, нормальная печень, сильное сердце. Жизнь — не стометровка, а марафон. После окончания карьеры она не заканчивается, — уверен хоккеист. — Я надеюсь, что молодые спортсмены прочтут это и сделают выводы, потому что очень многие не до конца понимают этого».

Уже больше года 26-летний хоккеист не употребляет животную пищу. По словам Эли, он стал веганом не из-за этических убеждений, а для того, чтобы быть более здоровым и улучшить самочувствие.

«Я еще никогда не чувствовал себя так хорошо. На самом деле, это несложно. Я думаю, что продукты, напичканные трансжирами — это не то, что должен есть человек, — говорит Щербатов. — Конечно, у каждого своя диета и разное восприятие той или иной пищи. Экспериментируйте, ищите свое. Я нашел то, что действительно хорошо влияет на мой организм, в то же время, переход на такой вид питания спасает животных от мук смерти на бойне. Положительный эффект со всех сторон».

При этом Эли выглядит необычно даже для хоккеиста, где крепкие парни встречаются достаточно часто. Растительное питание никак не повлияло на его мышцы. На Инстаграм Щербатова подписаны тысячи девушек, и он радует их своей атлетичной фигурой.

Но фигура, как известно, не главное достоинство хоккеиста. В минувшем сезоне «Слован» выступал не слишком удачно, заняв лишь 24 место в турнирной таблице, но, по словам Щербатова, в команде сложилась очень теплая дружеская атмосфера. Израильтянин надеется, что в следующем сезоне у поклонников братиславского клуба будут поводы для положительных эмоций.

«Мой контракт со «Слованом» закончился, и сейчас я свободный агент. Надеюсь, удастся договориться о новом соглашении с этим клубом, ведь мое сердце осталось в Братиславе , я горжусь тем, что представлял этот город в КХЛ. Конечно, могут быть предложения и из Северной Америки, но точно все будет известно уже в ближайшие дни».

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