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Николай Стрелков покинул пост ректора Ижевской медакадемии
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Николай Стрелков покинул пост ректора Ижевской медакадемии 

Izhlife 1 час назад
Фото: Izhlife
После практически 25 лет работы пост ректора Ижевской государственной медицинской академии покинул Николай Стрелков. Об этом он сам сообщил IZHLIFE.
— Месяц назад я написал заявление об уходе по собственному желанию. 26 июня объявил об этом на Ученом совете. Вчера произошло расторжение трудового контракта, поэтому сейчас я безработный, — рассказал Стрелков, подчеркнув, что это его личное решение.
О дальнейших карьерных планах 66-летний Стрелков не сообщил.
Исполняющим обязанности ректора в настоящее время является Алексей Шкляев, проректор по научной работе. Как рассказала вице-премьер правительства Удмуртии Анастасия Муталенко, накануне он был представлен коллективу в новой должности руководитем кадровой службы министерства образования России. Предполагается, что с кандидатурой нового ректора определятся к осени.
СПРАВКА
Стрелков Николай Сергеевич. Родился 28 сентября 1951 года в деревне Карачум Игринского района Удмуртской АССР. Образование высшее. В 1974 году окончил Ижевский государственный медицинский институт (ныне ИГМА).
1974-1975 гг. врач-хирург в Республиканской клинической больнице УАССР; 1976-1989 гг. ассистент кафедры детской хирургии ИГМИ; С 1989 г. доцент кафедры детской хирургии ИГМИ; 1985-1990 гг. заместитель декана педиатрического факультета ИГМИ; С 1990 г. декан педиатрического факультета, проректор по учебной работе ИГМИ; 1993-2018 гг. ректор ИГМА. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В вузах Удмуртии началась приемная кампания
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