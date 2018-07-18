Николай Стрелков покинул пост ректора Ижевской медакадемии

После практически 25 лет работы пост ректора Ижевской государственной медицинской академии покинул Николай Стрелков. Об этом он сам сообщил IZHLIFE.

— Месяц назад я написал заявление об уходе по собственному желанию. 26 июня объявил об этом на Ученом совете. Вчера произошло расторжение трудового контракта, поэтому сейчас я безработный, — рассказал Стрелков, подчеркнув, что это его личное решение.

О дальнейших карьерных планах 66-летний Стрелков не сообщил.

Исполняющим обязанности ректора в настоящее время является Алексей Шкляев, проректор по научной работе. Как рассказала вице-премьер правительства Удмуртии Анастасия Муталенко , накануне он был представлен коллективу в новой должности руководитем кадровой службы министерства образования России . Предполагается, что с кандидатурой нового ректора определятся к осени.

СПРАВКА

Стрелков Николай Сергеевич. Родился 28 сентября 1951 года в деревне Карачум Игринского района Удмуртской АССР. Образование высшее. В 1974 году окончил Ижевский государственный медицинский институт (ныне ИГМА).

1974-1975 гг. врач-хирург в Республиканской клинической больнице УАССР; 1976-1989 гг. ассистент кафедры детской хирургии ИГМИ; С 1989 г. доцент кафедры детской хирургии ИГМИ; 1985-1990 гг. заместитель декана педиатрического факультета ИГМИ; С 1990 г. декан педиатрического факультета, проректор по учебной работе ИГМИ; 1993-2018 гг. ректор ИГМА. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В вузах Удмуртии началась приемная кампания