Представители Novikov Group устроили летний пикник 

Гости отправились в подмосковные владения Аркадия Новикова.
Известный ресторанный бренд пригласил светскую Москву провести летний день за городом. Местом для пикника выбрали хозяйство «Агроном», в котором уже больше 15 лет выращивают эко-овощи, салатные и зеленые культуры под торговой маркой Novikov.
На площади в 6 гектаров выращивают клубнику с земляникой, несколько сортов томатов — черри, сливовидные и миниперцевидные — огурцы, а также зеленый «деликатес», популярный среди приверженцев здорового образа жизни — кудрявую капусту кейл.
После исследования пространства «Агронома», гости могли познакомиться с жителями местной фермы. Главными объектами для фото стали коза Белочка и козел Борис. А дальше всех ждали шашлыки и закуски от шеф-повара ресторана Vaниль Алексея Беликова. Компанию мясным, рыбным и овощным блюдам составила йогуртовая заправка Danone и природная вода «Байкал».
За музыку на пикнике отвечала DJ Мария Гранин. Отдохнуть от городской суеты решили Ольга Ушакова, Елена Усанова, Виктория Гилварг, Мария Железнякова, Мария Шумакова, Анастасия Меськова, Диляра Макарова (Генеральный директора Novikov Group), Елена Филипченкова, Лина Дембикова, Артем Кривда, Иван Афанасьев, Мария Гранина, а также модные instagram блогеры: Андрей Никулин, Андрей Опасюк, Катя Добрая, Наталья Степанян, Вика Романенко, Максим Епифанов, Стас Ферберс, Илья Дребезгов, Анастасия Таирия и многие другие.
Анастасия Меськова
Елена Усанова
Лина Дембикова
Мария Шумакова
Мария Железнякова
Шеф-повар Алексей Беликов
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