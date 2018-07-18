Представители Novikov Group устроили летний пикник

Гости отправились в подмосковные владения Аркадия Новикова

Известный ресторанный бренд пригласил светскую Москву провести летний день за городом. Местом для пикника выбрали хозяйство «Агроном», в котором уже больше 15 лет выращивают эко-овощи, салатные и зеленые культуры под торговой маркой Novikov.

На площади в 6 гектаров выращивают клубнику с земляникой, несколько сортов томатов — черри, сливовидные и миниперцевидные — огурцы, а также зеленый «деликатес», популярный среди приверженцев здорового образа жизни — кудрявую капусту кейл.

После исследования пространства «Агронома», гости могли познакомиться с жителями местной фермы. Главными объектами для фото стали коза Белочка и козел Борис. А дальше всех ждали шашлыки и закуски от шеф-повара ресторана Vaниль Алексея Беликова. Компанию мясным, рыбным и овощным блюдам составила йогуртовая заправка Danone и природная вода «Байкал».

Анастасия Меськова

Елена Усанова

Лина Дембикова

Мария Шумакова

Мария Железнякова

Шеф-повар Алексей Беликов

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