Пенсионеры Еманжелинска приобщаются к вере и спорту

Еманжелинском районе пятый год продолжается реализация культурно-оздоровительного совместного проекта местного отделения общественного движения «За возрождение Урала» и Свято-Введенского храма Еманжелинска «От храма к храму, — сообщает корреспондент „АиФ-Челябинск“ со ссылкой на министерство социальных отношений Челябинской области

Посещая различные населенные пункты и храмы Челябинской области, еманжелинцы знакомятся с историей родного края, приобщаются к православной культуре и вере, несут в массы пропаганду спорта и здорового образа жизни. Недавно пожилые любители скандинавской ходьбы из клуба „Скороход“ при комплексном центре социального обслуживания населения Еманжелинского района совершили экскурсию в старинное село Соколово Еткульского района. По благословению настоятеля Свято-Введенского храма Еманжелинска протоиерея Николая Трофимова более 100 человек — ветераны, члены общества инвалидов, воспитанники социального приюта „Росинка“ и детского дома „Надежда“ — отправились в путь на автобусах. В селе Соколово еманжелинцы посетили удивительный старинный храм, названный в честь священномученика Харалампия Магнезийского. Церковь была построена прихожанами в 1898 году на пожертвования благотворителей, после революции ее закрыли, сняли колокола, а помещение приспособили для зернохранилища. Со временем от величавого сооружения остались только стены, навсегда утрачена уникальная роспись. В 2014 году начались восстановительные работы, а в октябре 2016 года восстановленный храм был освящен, сейчас здесь проводятся церковные службы.

По словам руководителя Еманжелинского отделения общественного движения „За возрождение Урала“ Валентины Бабенковой, за пять лет существования проекта его участники посетили 11 православных храмов Южного Урала.