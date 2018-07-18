Старридж рассказал, где хочет продолжить карьеру

Английский нападающий Дэниел Старридж заявил, что хочет остаться в «Ливерпуле» и доказать свою состоятельность главному тренеру «красных» Юргену Клоппу.

«Я вижу себя в «Ливерпуле» и надеюсь, что буду частью команды каждую неделю. Подготовка к предстоящему сезону проходит неплохо, поэтому мне нужно сконцентрироваться на работе и набирать форму. С нетерпением ожидаю предстоящий сезон и рад сюда вернуться», — приводит слова Старриджа Mirror.

Напомним, весеннюю часть прошлого сезона форвард провел в «Вест Бромвиче». Старридж не сумел забить ни одного гола в шести матчах и пропустил часть сезона из-за травмы.

Нападающий является игроком «Ливерпуля» с 2013 года.