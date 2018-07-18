Сергей Чемезов посетил с рабочим визитом Ульяновск

Гендиректор Ростеха обсудил на встрече с главой региона сотрудничество Госкорпорации с Ульяновской областью , а также принял участие в работе Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего».

Как отметил Сергей Чемезов , Ростех всегда готов к сотрудничеству с Ульяновской областью. «Совсем недавно мы открыли здесь перинатальный центр и большая часть оборудования для него произведено у нас в России , прежде всего, на предприятиях Ростеха. Три года мы будем патронировать этот объект в рамках гарантийных обязательств», — сказал он.

Глава Ростеха также добавил, что Госкорпорация планирует взаимодействовать с регионом и в сфере авиастроения. «А что касается авиации — здесь непаханое поле, нам еще работать вместе с регионом, создавать новые самолеты, потому что более 60-70% комплектующих для них делается на предприятиях Ростеха», — передает слова Сергея Чемезова сайт Правительства Ульяновской области.

В ходе визита в Ульяновскую область Сергей Чемезов также посетил спортивно-оздоровительный центр «Садовка», где в эти дни проходит Международный молодежный форум «Инженеры будущего». Глава Ростеха отметил динамику развития форума как мощной площадки для решения важнейших государственных задач. Отвечая на вопросы участников мероприятия, Сергей Чемезов обратил внимание молодых инженеров на то, что значение форума с каждым годом растет.