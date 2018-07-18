Ретро-авто и платья из 30-х. В Кунгуре сняли часть фильма «Два берега»

Жительниц Кунгура , снявшихся в массовых сценах, одели в платья, которые носили еще в тридцатые годы

Историческая мелодрама описывает историю нескольких поколений двух семей. Съемки фильма прошли на Урале, отдельные сюжеты съемочная группа сняла в Кунгуре.

— Этот фильм — историческая сага о жизни деревни, двух семьях, которые после революции оказались по разные стороны баррикад, образно говоря, на двух берегах, — рассказывает руководитель туристический фирмы «Зеленый ветер» Евгений Пугин. — Действие разворачивается в 30-70-е годы XX века. — Съемочная группа обратилась к нам за помощью в выборе локаций, пейзажных видов.

Улицы Кунгура перекрыли для съемок

По сюжету, дети из враждующих семей полюбили друг друга, и судьбы их потомков сплелись в сложный клубок жизненных обстоятельств.

— По сюжету семьи живут в уральской деревне, поэтому съемочная команда приехала на Урал. Пейзажные съемки проходили в Горнозаводском и Гремячинском районах. Снимали пейзажи, природу примерно в течение нескольких дней, — продолжает Евгений.

Евгений Пугин помогал в выборе локаций и на съемках фильма

Часть видов операторы сняли с квардокоптера, для съемок на реках использовали катамараны. Для массовок пригласили жителей Гремячинска и Горнозаводска , а для сюжетных съемок команда приехала в Кунгур.

— Старый купеческий городок со старинной архитектурой как никакой другой подходил для съемок. Кунгур снимали всего один день, 17 июля. Для этого даже перекрыли улочки города, — рассказывает Евгений Пугин.

Автомобиль «ГАЗ-21 Волга» из пермского музея «Ретро-Гараж» сняли в исторических сценах

Для уличных съемок были приглашены жители Кунгура. Реквизиторы одели массовку в одежду, подобранную в стилистике 30-х годов. Для отдельных съемок был предоставлен ретро-автомобиль «ГАЗ-21 Волга» из пермского музея «Ретро-Гараж».

Исполнительница главной роли актриса Елена Аросева смогла найти свободное время и съездила в Кунгурскую пещеру. «Насмотрелись красот», — написала Елена на своей страничке в Instagram и выложила фото и видео.

После съемок в Кунгуре киногруппа уехала в Москву , где героев снимут в павильонах студии. Также съемки продолжатся в Подмосковье

Съемки закончатся 15 октября 2018 года в Москве. Фильм снимается по заказу Первого канала и выйдет на экраны в 2019 году.