19 июля стартует День без турникетов

Самые интересные предприятия Москвы — с гигантскими цехами, уникальными лабораториями, музеями — на три дня, с 19 по 21 июля, откроют свои двери для горожан.

К традиционной городской акции «День без турникетов» присоединились более 35 предприятий и технопарков столицы. Впервые участие в ней примут предприятия Подмосковья . В программе — бесплатные экскурсии по знаменитым фабрикам и новейшим наукоемким производствам, мастер-классы в детских технопарках, публичные выступления звезд науки и техники.

Ожидается, что в нынешней акции примут участие более 10 тысяч человек. День без турникетов успел приобрести большую популярность среди москвичей как возможность с пользой и необычно провести досуг в компании семьи и друзей: открыть для себя промышленную Москву с неизвестной стороны, поучаствовать в создании инноваций.

Кстати, формат мероприятий и площадки проведения акции выбирали сами горожане, высказывая свои предпочтения в проекте «Активный гражданин».

По просьбам москвичей День без турникетов продлили до трех дней, чтобы все желающие успели посетить заводы и фабрики.

Так, в конструкторском бюро «Туполев» расскажут, как разрабатывался советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, а в технопарке «Калибр» представят беспилотный пассажирский автобус, электродвигатель и зарядную станцию для электромобилей. Для юных посетителей детские технопарки проведут мастер-классы по трехмерному моделированию и робототехнике.

Первая акция прошла в 2012 году. Тогда на восемь предприятий пришли около 600 человек.

С тех пор участниками Дня без турникетов стали свыше 25 тысяч человек и более 100 промышленных производств столицы.

Последняя акция прошла в мае, к ней присоединилось более 70 предприятий.

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