«Филиппу браво»: Киркоров встретился со своим юным фанатом в Геленджике

Король российской эстрады Филипп Киркоров покорил сердца поклонников, когда встретился в приморском городе Геленджике со своим юным поклонником Димой. Мальчик вручил артисту уникальный подарок, сделанный своими руками, который привел музыканта в настоящий восторг.

Многие артисты часто оказывают финансовую помощь больным детям, но крайне редко это афишируют. Однако далеко не все юные фанаты звезд шоу-бизнеса страдают нехваткой материальных благ. Бывает так, что ребенку просто хочется воочию увидеть своего кумира. Это ведь такая малость — думают некоторые знаменитости и с готовностью откликаются на просьбы родителей о встрече во время выступления в том или ином городе. Филипп Киркоров — это тот человек, который уже не единожды продемонстрировал свое внимание к юным поклонникам. Артист часто публикует в персональном микроблоге снимки или же видеоролики с детьми, которых встречает на просторах нашей огромной страны, когда приезжает в очередной город с концертным шоу. И если в Челябинске мужчина вывел на сцену юного последователя, исполнившего его песню, то в Геленджике сам вышел к фанату и его семье еще до начала выступления.

Однако и маленький мальчик Дима сумел удивить Филиппа Бедросовича, когда пришел к нему на встречу не с пустыми руками, а с подарком, сделанным своими руками. «ДИМА КЛОЧКОВ — мой новый маленький Друг, с которым я вчера познакомился в Геленджике у концертного зала „Олимп“ перед своим Шоу „Я“. Он, несмотря на свой очень юный возраст и очень непростую ситуацию в жизни, подарил мне уникальную вещь — МОЙ СОБСТВЕННЫЙ КАТАЛОГ ВСЕГО ТОГО ЧТО Я СПЕЛ ЗА 30 с лишним лет, САМ ЕГО СОЗДАЛ, да ещё и указал всех авторов песен, которые я спел за все свои творческие годы, начиная с далёкого 1985 года, и распределил с точностью по хронологии и годам!», — восторженно рассказал Киркоров своим подписчикам в социальных сетях.