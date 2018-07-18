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Как лечили бесплодие на Руси
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Как лечили бесплодие на Руси 

Кириллица 31 минуту назад
Фото: Кириллица
Бесплодие во все времена остается актуальной проблемой. Между тем в старину на Руси медицина не была так развита, как сейчас, и пары, которые не могли зачать ребенка, часто прибегали для этого к средствам, которые в наши дни назвали бы нетрадиционными.
Народные средства
Русские крестьяне при бесплодии чаще всего обращались к знахарям и по их совету пили отвары из различных трав. Например, матки боровой, шалфея (кстати, помогает и при мужском бесплодии), горицвета, семян подорожника, спорыша, марьина корня. Еще рекомендовалось окуривать помещение, где спит женщина, отваром зверобоя.
Суеверия
В надежде забеременеть женщины обращались и к помощи магии. Так, считалось, что понести помогает льняная рубаха. Знающие люди советовали желающим зачать дитя садиться на лавку, где до них сидела беременная.
Существовала масса ритуалов, якобы помогающих забеременеть. Например, женщина должна была на заре наломать в лесу березовых веток, связать из них веник и огладить им по бокам недавно отелившуюся корову, при этом произнося соответствующий заговор. После этого следовало пойти в баню и попариться этим веником, причем парить бесплодную должна была другая женщина, у которой уже имелось несколько детей. Или женщина обходила спальную горницу, держа в руке горящую свечу, и читала заговор перед разобранной супружеской постелью.
Вот еще довольно странная рекомендация: бесплодной женщине советовали вырастить в доме фикус, на Рождество зажечь возле него свечку и обратиться к Деве Марии с просьбой о ребенке.
Религия
Существовали также определенные иконы, которым молились о ниспослании потомства. В первую очередь, конечно, Богородице, но считалось, что от бесплодия помогают и архангел Гавриил, и Николай Угодник, и праведные Иоаким и Анна, и святые Петр и Феврония, и Великомученица Параскева, и Святая Матрона Московская.
Также бездетные пары нередко отправлялись в паломничества в обители, где находились чудотворные иконы и реликвии, славящиеся свойством исцелять от бесплодия. Например, в московский Зачатьевский монастырь, в Свято-Троицкий монастырь в Муроме к мощам святых Петра и Февронии.
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