Кумар Субхам: нужен механизм для найма индийских рабочих в Приморье

— Господин Субхам, сообщалось, что делегация Индии примет участие в Восточном экономическом форуме. Сколько участников делегации ожидаете, какие соглашения планируется заключить на форуме?

— Генеральное консульство Индии и посольство Индии в Москве получили приглашение на данное мероприятие. В этом году также планируется делегация из Индии. Кто будет возглавлять делегацию, еще пока не можем сказать, но однозначно это будет кто-то на уровня министра. Также в ВЭФ-2018 будет участвовать деловое сообщество.

В прошлом году была большая делегация из Индии, которую возглавила министр иностранных дел Индии госпожа Сушма Сварадж. Участие в форуме — это знаковое событие, так как Россия и Индия поставили себе цель достичь товарооборота в 30 миллиардов долларов к 2025 году. В связи с этим интерес к развитию сотрудничества, в том числе с российским Дальним Востоком, находится в приоритете, потому что много регионов необходимо охватить, чтобы достичь этой цели.

— В какой стадии находится создание филиала алмазодобывающей компании М. Suresh во Владивостоке? Когда, по предварительным данным, ожидается открытие подразделения?

— Эта компания уже на протяжении последних двух-трех лет изучает рынок Приморского края в этой сфере. В последнее время компания интенсифицировала свои поиски, сосредоточилась на Приморском крае более детально и предметно. У них уже состоялась встреча с одним из вице-губернаторов Приморского края, в том числе когда представители компании были во Владивостоке.

Компании были предоставлены две-три локации во Владивостоке и окрестностях для возможного размещения там предприятия. Сейчас они ведут оценку, рассматривают данные площади, и я уверен, что в ближайшее время они примут решение. Однозначно будет открытие филиала, но когда это произойдет, еще не могу сказать.

— Не планирует ли расширять компания KGK фабрику по огранке алмазов во Владивостоке? Планирует ли компания новые проекты в алмазогранильной сфере в Приморье?

— Открытие их предприятия было анонсировано на прошлом Восточном экономическом форуме, на котором индийскую делегацию возглавляла министр иностранных дел Индии госпожа Сушма Сварадж. Тогда было объявлено об открытии их фабрики во Владивостоке. В тот момент несколько сотрудников уже работало на их производстве. К концу этого года компания планирует выйти на промышленную мощность. Относительно увеличения производства — я не обладаю такой информацией, но те заявленные мощности и те планы, которые они анонсировали, они планируют достичь до конца этого года.

— Почему две крупные компании по работе с алмазами из Индии приходят в Приморский край? Здесь рабочая сила дороже, чем в Индии.

— Большинство сотрудников — это индийские сотрудники. Компания привозит сюда своих специалистов из Индии, в том числе компании нанимают и местный персонал в соответствии с разрешениями, по которым они могут привлечь русских граждан.

Один из основных моментов — это те режимы, которые были анонсированы на Дальнем Востоке: режим свободного порта и территории опережающего развития. Те условия, которые созданы на этих территориях, очень привлекательны для индийских бизнесменов, которые заинтересованы в работе не только в Приморье, но и в других регионах Дальнего Востока.

Приморье находится относительно близко к Якутии , основному источнику алмазов, и в то же время его близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона является удобной для дальнейшей поставки продукции в эти страны.

В рамках данных производств планируется организация центра по обучению местных жителей. Российские граждане смогут учиться огранке алмазов и в дальнейшем трудоустроиться на этом предприятии. Там уже работает ряд российских граждан, которые прошли обучение.

— Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко говорил о развитии ткацкого предприятия в Приморье с участием индийского бизнеса. На какой стадии сейчас проект?

Генеральный консул Республики Индия во Владивостоке Кумар Субхам на встрече с Врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко

— Недавно был на встрече с господином Тарасенко. Он поднял этот вопрос, выразил заинтересованность в создании такого предприятия в Приморье. В настоящий момент концепция предприятия на стадии обсуждения, разрабатываются детали производства. В том числе я связывался с федерацией индийской промышленности, обсуждал детали, возможно, что в ближайшее время данное производство будет налажено. Трудно говорить о конкретных датах, потому что буквально недавно состоялось обсуждение проекта.

— Какие сферы, кроме чаеразвесочной и алмазогранильной, интересуют индийских инвесторов на Дальнем Востоке? Обсуждаются ли новые совместные проекты в ДФО?

— Как вы знаете, индийские предприниматели активно сотрудничают в нефтегазовой сфере на Сахалине, в огранке алмазов в Якутии. На Петербургском экономическом форуме министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху встретился с вице-премьером господином Юрием Трутневым и с министром по развитию Дальнего Востока господином Александром Козловым . Состоялся обмен мнениями по тем областям, в которых можно интенсифицировать двустороннее сотрудничество. В частности, были отмечены такие сферы, как лесная промышленность, деревообработка, огранка алмазов, золотодобыча, фармацевтическая сфера, сельское хозяйство и поставки чистой питьевой воды.

Также одна из крупнейших компаний Индии Tata Power вовлечена в разработку Крутогоровского месторождения на Камчатке. Это один из крупнейших проектов, который компания из Индии реализует на Дальнем Востоке. Там очень большой потенциал.

При министерстве по развитию Дальнего Востока существует Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Анонсировалось открытие представительства данного агентства в Индии, в Мумбаи , с целью информирования потенциальных инвесторов из Индии о тех возможностях, которые предоставляет Российская Федерация на Дальнем Востоке. Это очень важный шаг. В частности, на прошлом Восточном экономическом форуме было анонсировано открытие российско-индийского делового совета. Представительство данного совета существует в Индии в рамках структуры «Инвестируй в Индию». Данный совет оказывает очень хорошую поддержку как индийским предпринимателям, так и российским предпринимателям, которые ищут контрагентов и партнеров в Индии.

Относительно сотрудничества в фармацевтической сфере в настоящий момент я могу сказать, что ряд индийских компаний, таких как Advance Pharma, Hetero Labs, Sun Pharma, очень заинтересованы в выходе на российский фармацевтический рынок и стремятся к совместному сотрудничеству с российскими компаниями.

— Когда может пройти День индийского инвестора, который анонсировало Минвостокразвития РФ? Как вы думаете, что должно быть в повестке этого форума?

— Министерство по развитию Дальнего Востока анонсировало о проведении данного мероприятия, обсуждались основные моменты. Такое событие будет проводиться впервые на Дальнем Востоке, но детали, к сожалению, я не могу точно сказать. Сейчас все заняты подготовкой к Восточному экономическому форуму. Мы полагаем, что на этот раз День индийского инвестора состоится.

— Как вы думаете, реально ли открытие авиасообщения между Владивостоком и индийскими городами и когда его можно запустить? И какой рост турпотока это может дать?

— В прошлом году во время визита чрезвычайного и полномочного посла Индии в Приморье на встрече с врио губернатора господином Тарасенко также обсуждался этот вопрос. В частности, он обсуждался на недавней протокольной встрече с губернатором. В настоящий момент все упирается в экономическую целесообразность этого предприятия. Конечно, прямое авиасообщение будет способствовать увеличению туристического потока как из регионов Дальнего Востока, так и из Индии.

В настоящий момент необходимо провести экономическую оценку этого направления, и только после этого можно говорить о регулярности рейсов. Из Дальнего Востока туристический поток не такой большой, как из центральных регионов России — Москвы и Санкт-Петербурга . Во многом это связано с отсутствием прямого сообщения и сложностью поездки в Индию. Сейчас в Индию можно долететь через Сеул , Токио или Гонконг , Москву. Возможно, в некоторых случаях гражданам необходима транзитная виза, что накладывает свои сложности.

Хочу подчеркнуть, что недавно правительство Индии ввело электронную визу, которая оформляется через интернет. Отметка в паспорте ставится по прибытии. Россия занимает третье место после Великобритании США по количеству туристов, приезжающих по электронной визе. Из Дальнего Востока заявителей пока мало, мы связываем это с проблемами транспортного сообщения.

Самолеты на стоянке в аэропорту Владивостока

— Сколько сейчас жителей Дальнего Востока обращается к вам за визой каждый год? Есть ли положительная динамика?

— Количество заявителей из Дальнего Востока скромное по сравнению с числом туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Но в целом динамика положительная. Это также зависит от сезона. В летнее время туристов больше.

— Если мы говорим об открытии авиасообщения, с каким городом может быть связано Приморье?

— Сейчас обсуждается авиасообщение Владивосток — Дели.

— Власти Приморья часто говорят про привлечение рабочих из Индии. Компании уже начали их привлекать? Если да, то о каком количестве рабочих идет речь? Не сложно ли им будет работать в Приморье, ведь климатические условия очень сильно отличаются?

— Хотелось бы обозначить бэкграунд этого вопроса. После санкций Совета Безопасности ООН, в частности, в Приморском крае появилась информация о недостатке рабочей силы, связанная с возвращением рабочих в КНДР . Генеральное консульство стало получать заявки от компаний, заинтересованных в привлечении рабочих трудовых специалистов из Индии. Законодательное собрание Приморского края проводило круглый стол о привлечении иностранной рабочей силы на территорию. Генеральное консульство Индии участвовало в этом круглом столе. Все положения, заключения этого рабочего стола были приняты в работу и переданы в другие инстанции в Индии.

По срокам и количеству работников я пока не могу сказать, но хочу отметить, что индийские граждане уже работают на Дальнем Востоке. Относительно климатических условий, те возможности, которые предлагают работодатели в странах Ближнего Востока, более приемлемы для индийских граждан, они лучше подходят, и под них не надо подстраиваться. Здесь холоднее, поэтому, возможно, работа на открытых площадках, например в строительстве, может быть проблематична в зимние периоды.

Относительно количества работников строит отметить, что многое зависит от системы квотирования и, в частности, от тех квот, которые распределены и выделены на конкретную компанию, которая занимается привлечением рабочих. Это те данные, которыми мы не располагаем.

— Из-за санкций СБ ООН из Приморья вернется на родину 10 тысяч северокорейцев уже в этом году. Вы видите на этом фоне резкое увеличение интереса к работникам из Индии?

— Сейчас еще трудно об этом судить. Консульство получало заявления от работодателей и заявки на закрытие тех или иных вакансий, но я хочу подчеркнуть, что мы заинтересованы в подписании на межправительственном уровне соглашения, которое бы регулировало этот вопрос. Чтобы был четкий механизм, который бы регулировал найм и приезд сюда индийских рабочих. Сейчас это находится на стадии обсуждения и конкретики нет.

— Уже несколько лет Приморский край активно развивает сотрудничество с Индией. Не планируете ли проведение новых культурных мероприятий в Приморье? Возможно ли обновление или расширение формата мероприятий, которые уже проводятся?

— Мы знаем, что россияне очень любят индийское кино, индийские танцы. Это очень важно для нас. Консульство организовывает различные мероприятия: фестивали, показы кино в регионах Дальнего Востока. В том числе генеральное консульство проводило ряд однодневных фестивалей Индии в городах Приморья. Вновь был организован большой фестиваль индийской культуры и индийского танца «Индийское лето». Также в этом году был организован индийский кинофестиваль в Улан-Удэ , администрация города оказала поддержку. Во Владивостоке консульство тоже планирует организовать такой кинопоказ.

Мы недавно праздновали четвертый Международный день йоги в различных регионах Дальнего Востока.

Этот год особенный. Министерство культуры Индии организует большой фестиваль Индии в России. Сроки проведения: сентябрь 2018 — сентябрь 2019 года. Различные ансамбли и танцевальные коллективы приедут и сюда, в Приморье. Этот фестиваль приурочен к 70-летию независимости республики Индия. Последнее мероприятие такого масштаба проходило в 1987 году.