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События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 июля
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 июля 

Прайм 22 минуты назад
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 20 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
0,8% (факт)
Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
0,1% (факт)
Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
0,3% (факт)
предв.
США — Заседание ОПЕК
15:30  Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
15:30  Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
-0,1%
15:30  Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
-0,1%
15:30  Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
15:30  Канада — Объём розничных продаж (м/м) (май)
-1,2%
20:00  США — Число буровых установок от Baker Hughes
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U. S. Commodity Futures Trading Commission/
-40,4 тыс.
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
654,5 тыс.
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
81,4 тыс.
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
172 тыс.
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
-41 тыс.
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
-39,8 тыс.
22:30  США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
6,4 тыс.
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
24,4 тыс.
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
Kcell — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента
РусГидро — операционные результаты за 1П2018
Группа компаний ПИК — СД (о созыве ВОСА и его повестке дня, рекоменд. по див-дам и дате закрытия реестра)
0 — див-д 2016
Прайм: последние новости
Дайджест российских СМИ – 18 июля Россия в мае выбыла из числа крупнейших держателей американского госдолга – минфин США Путин подписал закон об организации управления рисками в ПАО
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