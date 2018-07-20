События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 июля

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 20 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)

0,8% (факт)

Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)

0,1% (факт)

Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)

0,3% (факт)

предв.

15:30 Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)

15:30 Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)

-0,1%

15:30 Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)

-0,1%

15:30 Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)

15:30 Канада — Объём розничных продаж (м/м) (май)

-1,2%

20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U. S. Commodity Futures Trading Commission/

-40,4 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC

654,5 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC

81,4 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC

172 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC

-41 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC

-39,8 тыс.

22:30 США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю

6,4 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC

24,4 тыс.

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

Kcell — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента

РусГидро — операционные результаты за 1П2018

Группа компаний ПИК — СД (о созыве ВОСА и его повестке дня, рекоменд. по див-дам и дате закрытия реестра)

0 — див-д 2016