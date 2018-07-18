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Количество пострадавших от шаурмы тувинцев выросло до 137
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Количество пострадавших от шаурмы тувинцев выросло до 137 

Уралинформбюро 37 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Тыве зарегистрировано 137 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы. 37 пострадавших — дети. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава региона Шолбан Кара-Ол.
Отмечается, что госпитализирован 61 человек: состояние людей — стабильное, с положительной динамикой. Губернатор поручил региональному министру здравоохранения Орлану Донгаку «не ослаблять личный контроль за состоянием каждого человека, особенно ребятишек». Изучать обстоятельства происшествия будет глава канцелярии Артур Монгал: он должен будет «найти виновных лиц, в том числе должностных».
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», с 12 июля от жителей Кызыла стали поступать жалобы на плохое самочувствие. Роспотребнадзор выяснил, что причиной отравления 92 человек стал ларек «Шаурма», в котором еду хранили и продавали с многочисленными санитарными нарушениями. Возбуждено уголовное дело.
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