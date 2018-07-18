Количество пострадавших от шаурмы тувинцев выросло до 137

В Тыве зарегистрировано 137 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы. 37 пострадавших — дети. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава региона Шолбан Кара-Ол.

Отмечается, что госпитализирован 61 человек: состояние людей — стабильное, с положительной динамикой. Губернатор поручил региональному министру здравоохранения Орлану Донгаку «не ослаблять личный контроль за состоянием каждого человека, особенно ребятишек». Изучать обстоятельства происшествия будет глава канцелярии Артур Монгал: он должен будет «найти виновных лиц, в том числе должностных».