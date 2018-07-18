Штраф за срыв гособоронзаказа повысят вдвое

Штрафы за нарушение сроков оплаты выполнения гособоронзаказа увеличат с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Соответствующие поправки в КоАП Госдума рассмотрит в третьем чтении на заседании 18 июля.

«На совещании у президента в 2017 году было отмечено, что финансовые средства, перечисляемые головными исполнителями оборонного заказа не всегда своевременно поступают в кооперацию, нарушения сроков создают условия для неисполнения или ненадлежащего исполнения гособоронзаказа», — пояснил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Даниил Фесюк , представляя документ в Госдуме.

За несвоевременное перечисление средств руководители организаций — головных исполнителей госкоборонзаказа платят штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Эту сумму предлагается увеличить до 100 тысяч рублей

«Меру долго просчитывали, тем не менее сошлись именно на этой сумме. Во-первых, она соответствует нашей статистике, а во-вторых, хочу напомнить, что у нас уже предусмотрена дисквалификация соответствующих должностных лиц, если такое правонарушение повлечёт тяжкие последствия, в частности, срыва заданий гособоронзаказа», — отметил Фесюк.