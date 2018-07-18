Строительство торгового центра в районе Коптево Москвы планируют закончить в августе

Москве завершилась проверка строящегося торгового центра со встроенной автопарковкой на улице Михалковская в районе Коптево, все работы на объекте застройщик планирует завершить в августе, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Специалисты надзорного ведомства провели проверку строительства торгового центра со встроенной автопарковкой на севере Москвы. Объект возводится по адресу: улица Михалковская, владение 4А (САО, Коптево). Застройщиком выступает ЗАО «ИГАС». Работы планируется завершить в августе этого (2018 года — ред.) года», — говорится в сообщении.

В ходе мониторинга с участием специалистов Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») выполнено 17 инструментальных исследований, в том числе схемы электроустановки, внутренних инженерных систем и оборудования, концентрации в воздухе помещений вредных веществ. Кроме того, проверялись строительные материалы, используемые для отделки стен и потолков, а также теплоизоляционные материалы на предмет пожарной безопасности.

«По итогам проверки выявлены нарушения технологии и качества производства работ, а именно: в результате лабораторных испытаний водно-дисперсионных красок, применяемых для отделки стен и потолков в торговых залах и для отделки стен в подземной автостоянке, установлено, что класс пожарной опасности стройматериала не соответствует требованиям проектной документации», — отмечается в материале.

На основании заключений ГБУ «ЦЭИИС» за ненадлежащее качество работ на генерального подрядчика ООО «ВИМгрупп» оформлены протоколы об административных правонарушениях, которые находятся в административном производстве комитета.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что по поручению мера Москвы Сергея Собянина сотрудники ведомства уделяют особое внимание качеству работ на объектах инфраструктуры.

«Все нарушения, выявленные в ходе надзора на стройплощадке торгового центра в Коптево, участники строительства оперативно устраняют. За устранением нарушений установлен контроль», — подчеркнул Антосенко.