Путин обеспечивает возрождение России

После якобы имевшего место «конца истории» ( Фрэнсис Фукуяма / Francis Fukuyama) Россия пережила сильный экономический и политический провал. Но сегодня ситуация совершенно другая. У России есть много рычагов, которыми может пользоваться Путин, например, кибервмешательство в дела США или Европы, где он может произвольно усиливать сепаратистски настроенных популистов и таким образом способствовать углублению раскольнических тенденций в ЕС.

К этому прибавляется военное присутствие России на востоке Украины и в Сирии , подстраховка России партнерством с Китаем и зависимость некоторых государств от России, например, Ирана и Сирии.

Путин добился перелома в сирийской войне

Когда на прошлой неделе в Брюсселе главы правительств 29 государств-членов НАТО спорили об оборонных бюджетах и представлениях Трампа о мире, армия сирийского диктатора Башара Асада вошла в провинцию Дараа. В этой цитадели повстанцев, которая после бесчисленных атак напалмовыми и бочковыми бомбами, ракетных и артиллерийских обстрелов выглядит сегодня как Сталинград во время Второй мировой войны, в 2011 году началось восстание против Асада. Тем, что он смог выиграть гражданскую войну, он обязан Путину.

Его вмешательство в сирийскую войну привело к решающему перелому в ее течении. Не церемонясь с гражданским населением, российские ВВС своим огнем вернули Сирии важное геополитическое положение на Ближнем и Среднем Востоке.

До того момента Россия больше не играла в этом богатом нефтью и конфликтами регионе какой-либо роли. Теперь Кремль имеет все карты на руках не только в Сирии, где ему надолго обеспечены две военные базы на Средиземноморье. Но и страны Персидского залива — вообще-то союзники США — признали Москву как фактор власти в регионе и заключают сделки с российскими оборонными концернами о поставке вооружений.

До сих пор это была вотчина Вашингтона. Так же как и нефтяной картель «ОПЕК», бывший когда-то вкупе с Белым домом яростным противником России и Советского Союза. Теперь «ОПЕК» координирует свою политику в области добычи нефти и ее цены с Кремлем. Но Трамп как будто не замечает, что он со своей политикой на самом деле терпит поражение.

Проблемой для путинского геополитического величия является лишь собственная экономическая слабость его страны. Хотя Россия и сырьевой гигант, но помимо этого Кремлю практически не удалось модернизировать промышленность и добиться каких-то успехов в ориентированных на будущее областях. Кроме того, эта огромная страна зажата между Европой и Китаем, и чем больше Путин конфликтует с ЕС, тем более зависимым и уязвимым он становится от Пекина. Дракон хладнокровно использует ахиллесову пяту медведя, выражаясь старыми образами.

Ну, а в остальном можно сказать, что «конец истории» отменился. Потому что Путин прекратил геополитическое положение своей страны из недостатка в тайное преимущество — на основе ослабления Запада. И поэтому мы переживаем сейчас начало истории, новой истории. Истории популистов типа Трампа и неоколониальных геостратегов типа Путина.

Пора бы кое-кому на Западе проснуться, прежде всего, в разлагающем Европу, становящемся все более авторитарном Востоке ЕС. Иначе история все-таки повторится как фарс. Срочно необходимо положить этому конец — в пику Путину и Трампу.