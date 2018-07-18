Путин обеспечивает возрождение России 

Он вновь это сделал. Владимир Путин прилетел из Москвы в Хельсинки с опозданием, заставив партнера по переговорам Дональда Трампа ждать себя. Так он поступает со всеми своими гостями и собеседниками, чтобы продемонстрировать тем свою власть. Так произошло и в этом историческом месте, где в 1975 году тогдашним президентом США Джеральдом Фордом (Gerald Ford) и генеральным секретарем КПСС Леонидом Брежневым был подписан Хельсинский Заключительный акт Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этим актом в самый сложный период холодной войны было положено начало политики разрядки. Все закончилось распадом Советского Союза, а США остались единственной супердержавой на планете. Но сейчас Китай изо всех сил пытается занять передовые позиции в мире, и не только в области экономики. Путин же вновь вывел свою страну на мировую арену — в том числе нарушив Хельсинский Заключительный акт, запрещающий насильственное изменение границ (см. российская аннексия украинского полуострова Крым). А с Трампом его объединяет то, что для обоих Европейский союз как бельмо в глазу. То, что Трамп намеревается расколоть как ЕС — который он недавно назвал врагом Америки —, так и НАТО, Путину только на руку. Ему нужно ослабление и раскол ЕС, чтобы расширить в Европе позиции России, сделать государства ЕС зависимыми от энергетической политики Кремля, свести на нет санкции против своей страны и укрепить ее геополитические позиции. Преимущество Путина в том, что он в зависимости от политической целесообразности, может усилить или ослабить свои военные действия на востоке Украины. А точнее в зависимости от того, что он хочет от ЕС: уступок или конфронтации.
После якобы имевшего место «конца истории» (Фрэнсис Фукуяма/ Francis Fukuyama) Россия пережила сильный экономический и политический провал. Но сегодня ситуация совершенно другая. У России есть много рычагов, которыми может пользоваться Путин, например, кибервмешательство в дела США или Европы, где он может произвольно усиливать сепаратистски настроенных популистов и таким образом способствовать углублению раскольнических тенденций в ЕС.
К этому прибавляется военное присутствие России на востоке Украины и в Сирии, подстраховка России партнерством с Китаем и зависимость некоторых государств от России, например, Ирана и Сирии.
Путин добился перелома в сирийской войне
Когда на прошлой неделе в Брюсселе главы правительств 29 государств-членов НАТО спорили об оборонных бюджетах и представлениях Трампа о мире, армия сирийского диктатора Башара Асада вошла в провинцию Дараа. В этой цитадели повстанцев, которая после бесчисленных атак напалмовыми и бочковыми бомбами, ракетных и артиллерийских обстрелов выглядит сегодня как Сталинград во время Второй мировой войны, в 2011 году началось восстание против Асада. Тем, что он смог выиграть гражданскую войну, он обязан Путину.
Его вмешательство в сирийскую войну привело к решающему перелому в ее течении. Не церемонясь с гражданским населением, российские ВВС своим огнем вернули Сирии важное геополитическое положение на Ближнем и Среднем Востоке.
До того момента Россия больше не играла в этом богатом нефтью и конфликтами регионе какой-либо роли. Теперь Кремль имеет все карты на руках не только в Сирии, где ему надолго обеспечены две военные базы на Средиземноморье. Но и страны Персидского залива — вообще-то союзники США — признали Москву как фактор власти в регионе и заключают сделки с российскими оборонными концернами о поставке вооружений.
До сих пор это была вотчина Вашингтона. Так же как и нефтяной картель «ОПЕК», бывший когда-то вкупе с Белым домом яростным противником России и Советского Союза. Теперь «ОПЕК» координирует свою политику в области добычи нефти и ее цены с Кремлем. Но Трамп как будто не замечает, что он со своей политикой на самом деле терпит поражение.
Проблемой для путинского геополитического величия является лишь собственная экономическая слабость его страны. Хотя Россия и сырьевой гигант, но помимо этого Кремлю практически не удалось модернизировать промышленность и добиться каких-то успехов в ориентированных на будущее областях. Кроме того, эта огромная страна зажата между Европой и Китаем, и чем больше Путин конфликтует с ЕС, тем более зависимым и уязвимым он становится от Пекина. Дракон хладнокровно использует ахиллесову пяту медведя, выражаясь старыми образами.
Ну, а в остальном можно сказать, что «конец истории» отменился. Потому что Путин прекратил геополитическое положение своей страны из недостатка в тайное преимущество — на основе ослабления Запада. И поэтому мы переживаем сейчас начало истории, новой истории. Истории популистов типа Трампа и неоколониальных геостратегов типа Путина.
Пора бы кое-кому на Западе проснуться, прежде всего, в разлагающем Европу, становящемся все более авторитарном Востоке ЕС. Иначе история все-таки повторится как фарс. Срочно необходимо положить этому конец — в пику Путину и Трампу.