В Воронеже крупный пожар сняли на видео с высоты птичьего полёта 

Обошлось без пострадавших. Надворная постройка сгорела в одном из дворов Карельского переулка в Ленинском районе Воронежа днём понедельника, 16 июля. Видео пожара, снятое с высоты птичьего полёта, опубликовал горожанин Максим Беляев в группе «Воронеж без цензуры» в соцсети. Сообщение о возгорании поступило в 15:25, пожар был ликвидирован спустя 11 минут, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МЧС. На месте работало два отделения пожарной части №3. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, отметили спасатели. Однако как сообщил Максим Беляев со ссылкой на очевидцев, жильцы во дворе несколько дней подряд жарили шашлыки. Возможно, неосторожное обращение с огнём и привело к пожару. Более того, во время действия особого противопожарного режима разведение костров в городе запрещается. Екатерина Трещикова
Видео — Максим Беляев