Не влезай — убьёт: у фонтана в центре Новосибирска появилась пугающая табличка

У фонтана в сквере на улице Орджоникидзе в центре Новосибирска повесили объявление — горожан предупредили, что фонтан бьётся током.

Как рассказал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко, сообщение об электрических разрядах, полученных у фонтана, поступали от новосибирцев 11 и 12 июля.

«Во-первых, фонтан не бьётся током. Были проявления, вроде как покалывания, схожие с электрическими, у детей и у взрослых, которые играли у фонтана 11 и 12 числа. Я читал эти письма и общался с людьми, которые их написали. Это реальные личности. Я уже говорил, что фонтан не бьётся током. По крайней мере электрическое хозяйство фонтана, по мнению специалистов «Горфонтана», которые проводили замеры заземления, у нас заземление с высокой степенью вероятности не причастно к этому», — объяснил он.

По словам Науменко, причин, из-за которых у фонтана ощущаются электрические разряды, может быть несколько.

«Это не деревня и не пустыня и рядом ничего нет, рядом электрические поля. Электрическое хозяйство фонтана к этому отношения не имеет, по моему мнению и мнению специалистов, которые проводили замеры. Но рядом кабеля связи, спецсвязи, телефонные кабеля. Это, вероятнее всего, малоточка, не 220 вольт. Может быть, он бьёт, может быть. Мы эксплуатационники, своё дело проверили. Есть сигнал — надо проверять. Рядом метро, там мощнейшие токи. Будем проверять. Понятия не имею, когда закончатся проверки», — добавил Валерий Науменко

У фонтана в сквере на Орджоникидзе часто проходят митинги. Так, в начале июля несколько новосибирцев вышли на пикет в центре города, чтобы выразить свой протест против установки турникетов в троллейбусах и трамваях. А сегодня вечером здесь планируется очередной митинг против повышения пенсионного возраста.