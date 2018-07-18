Ещё
Не влезай — убьёт: у фонтана в центре Новосибирска появилась пугающая табличка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не влезай — убьёт: у фонтана в центре Новосибирска появилась пугающая табличка 

ngs.ru 50 минут назад
Фото: ngs.ru
У фонтана в сквере на улице Орджоникидзе в центре Новосибирска повесили объявление — горожан предупредили, что фонтан бьётся током.
Как рассказал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко, сообщение об электрических разрядах, полученных у фонтана, поступали от новосибирцев 11 и 12 июля.
«Во-первых, фонтан не бьётся током. Были проявления, вроде как покалывания, схожие с электрическими, у детей и у взрослых, которые играли у фонтана 11 и 12 числа. Я читал эти письма и общался с людьми, которые их написали. Это реальные личности. Я уже говорил, что фонтан не бьётся током. По крайней мере электрическое хозяйство фонтана, по мнению специалистов «Горфонтана», которые проводили замеры заземления, у нас заземление с высокой степенью вероятности не причастно к этому», — объяснил он.
По словам Науменко, причин, из-за которых у фонтана ощущаются электрические разряды, может быть несколько.
«Это не деревня и не пустыня и рядом ничего нет, рядом электрические поля. Электрическое хозяйство фонтана к этому отношения не имеет, по моему мнению и мнению специалистов, которые проводили замеры. Но рядом кабеля связи, спецсвязи, телефонные кабеля. Это, вероятнее всего, малоточка, не 220 вольт. Может быть, он бьёт, может быть. Мы эксплуатационники, своё дело проверили. Есть сигнал — надо проверять. Рядом метро, там мощнейшие токи. Будем проверять. Понятия не имею, когда закончатся проверки», — добавил Валерий Науменко.
У фонтана в сквере на Орджоникидзе часто проходят митинги. Так, в начале июля несколько новосибирцев вышли на пикет в центре города, чтобы выразить свой протест против установки турникетов в троллейбусах и трамваях. А сегодня вечером здесь планируется очередной митинг против повышения пенсионного возраста.
ngs.ru: последние новости
Город возможностей: Новосибирск попал в пятёрку самых креативных городов страны Двое мужчин и ребёнок пропали после купания в Оби: их ищут водолазы «Холди» хлопнул дверью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии172
Умер солист группы «Доктор Ватсон»14
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе87
Трамп определился с отношением к России568
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию13
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
01:00
Названа причина скорого уничтожения интернета
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение