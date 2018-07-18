Отбор на этапе экзамена. «Оренбургнефть» выбирает лучших

Пять специалистов предприятия по различным направлениям деятельности — добыча, электроэнергетика, техносферная безопасность — приняли участие в защите дипломных работ в ОГУ и СамГТУ.

Школа — ВУЗ — предприятие

По словам начальника отдела оценки и развития персонала Юрия Елманова, такая работа проводится в Обществе уже второй год в рамках реализации программы «Школа-вуз-предприятие». Специалисты имеют возможность еще на этапе защиты дипломных работ оценить уровень студента-выпускника и предложить работу в Оренбургнефти.

«Было очень интересно поучаствовать в работе комиссий, — рассказал заместитель начальника ЦПГ-1 Максим Кадин. — Меня очень заинтересовали два выступления медалистов факультета «Обслуживание и эксплуатация объектов добычи нефти и газа» СамГТУ. Например, Ангелина Кулакова в своей работе провела анализ систем сбора нефти одного из месторождений в Самарской области . Ее сокурсник А. Елизаветин выступил с анализом эксплуатации месторождения с закачкой, остановившись подробно на системе поддержания пластового давления. В ходе защиты они показали не только глубокие знания, но и умение принимать нестандартные решения производственных задач для достижения более высокого результата. Именно такие специалисты нам нужны. После защиты мы немного пообщались лично, в ходе беседы ребята заинтересовалась работой в нашем дочернем обществе.

Взаимный интерес

По мнению руководителя сектора по расчетам и режимам сетей ПАО «Оренбургнефть» Александра Корчагина , были представлены достаточно сильные работы, студенты-выпускники показали хорошие знания профильного предмета, уверенно отвечали на вопросы.

«Из 15 человек, которых мы заслушали на экзамене в СамГТУ, 5-7 студентов представили очень достойные работы, — подчеркнул Александр Корчагин. — Они обладают прочными знаниями по предмету, кроме того достаточно коммуникативны, умело выстраивают диалог и делают грамотные презентации. Уверен, такие смогут проявить себя в Компании, с ними хотелось бы в дальнейшем сотрудничать».

Плюсы такого общения в том, что специалисты сразу могут оценить уровень ребят и имеют возможность пообщаться лично с каждым из студентов — возможно, будущих своих коллег, молодых специалистов Компании.

В ходе работы комиссий представители Общества также знакомили ребят с предприятием — его историей, возможностями, которые получают выпускники при устройстве в ПАО «Оренбургнефть», молодежной политикой, льготами и преимуществами работы в Обществе.