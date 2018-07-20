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Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта отменена
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Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта отменена 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Знаменитая американская певица Майли Сайрус и голливудский актер отменили свадьбу, сообщает Daily Mail. По имеющейся информации, причиной тому послужило нежелание невесты заводить детей. Известно, что Лиам хотел иметь полноценную семью, однако Сайрус в итоге оказалась не готова разделять ценности своего возлюбленного.
Сразу после отмены свадьбы певица поставила в соцсетях черную аватарку, на которой вместо фотографии — лишь черный круг.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как российский боец Александр Емельяненко — развелся. Брак российского бойца смешанного стиля с 22-летней второй женой Полиной был заключен весной 2015 года.
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