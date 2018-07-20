Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта отменена

Знаменитая американская певица Майли Сайрус и голливудский актер отменили свадьбу, сообщает Daily Mail. По имеющейся информации, причиной тому послужило нежелание невесты заводить детей. Известно, что Лиам хотел иметь полноценную семью, однако Сайрус в итоге оказалась не готова разделять ценности своего возлюбленного.

Сразу после отмены свадьбы певица поставила в соцсетях черную аватарку, на которой вместо фотографии — лишь черный круг.