В Иркутске нашли пропавшего накануне 11-летнего мальчика

Иркутске завершились поиски школьника, который пропал без вести два дня назад. Мальчика нашли живым и здоровым в поселке Стеклянка, передает «МИР 24».

Выяснилось, что ребенок доехал туда на автобусе. Там его узнали местные жители, которые видели развешанные по поселку ориентировки правоохранителей. Инспекторы по делам несовершеннолетних передали 11-летнего иркутянина родителям. В настоящее время полицейские выясняют, почему он не возвращался домой.

Напомним, школьник пропал 17 июля, когда утром ушел из дома, расположенного на улице Розы Люксембург , гулять и не вернулся.

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