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В Иркутске нашли пропавшего накануне 11-летнего мальчика
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В Иркутске нашли пропавшего накануне 11-летнего мальчика 

Мир24 50 минут назад
Фото: Усолье.Инфо
В Иркутске завершились поиски школьника, который пропал без вести два дня назад. Мальчика нашли живым и здоровым в поселке Стеклянка, передает «МИР 24».
Выяснилось, что ребенок доехал туда на автобусе. Там его узнали местные жители, которые видели развешанные по поселку ориентировки правоохранителей. Инспекторы по делам несовершеннолетних передали 11-летнего иркутянина родителям. В настоящее время полицейские выясняют, почему он не возвращался домой.
Напомним, школьник пропал 17 июля, когда утром ушел из дома, расположенного на улице Розы Люксембург, гулять и не вернулся.
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