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В Москве на Арбате показали туристические уголки Орловщины
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В Москве на Арбате показали туристические уголки Орловщины 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Фотовыставка «Орловский край — жемчужина Черноземья», которая рассказывает о развитии внутреннего туризма Орловской области, начала свою работу в Москве.
Она предваряет официальные мероприятия, запланированные в рамках Дней Орловской области в Москве, которые запланированы на 9-10 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На суд столичных зрителей представлены объекты туристского показа, памятные места и пейзажи Орловской области. Регион показан в фотоработах, как литературная столица, родина народных промыслов и ремесел, героическая земля, где проходили кровопролитные бои с фашизмом. Также зрители увидят храмы Болхова, природные ландшафты и уголки, где сосредоточена уникальная флора и фауна. Выставка будет работать на Арбате до 13 августа, уточнили в пресс-службе правительства.
Сообщение В Москве на Арбате показали туристические уголки Орловщины появились сначала на РИА 57.
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