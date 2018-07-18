Мэров уводят по собственному желанию 

Формально выборные руководители российских регионов де-факто являются назначаемыми из центра. Серии отставок губернаторов «по собственному желанию» сопровождались слухами об их коррупционных грехах. В случае отказа уйти в отставку делам могли дать ход. Таким образом, региональные руководители стали современным аналогом секретарей обкомов советского периода.
Откат к старой системе управления имеет свою логику и не может становиться на полпути. Если губернаторы стали «секретарями обкомов», то мэрам городов предстоит перековаться в «секретарей горкомов». «Вертикаль власти», обретает знакомые черты советской номенклатурной системы, распространяясь на нижние этажи властной иерархии.
Процесс ярко иллюстрируют перипетии вокруг выборов мэров в нескольких столичных городах страны. Евгений Ройзман, явно выбивавшийся из номенклатурной логики, ушёл в отставку с поста главы Екатеринбурга в мае. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев успешно инициировал изменение принципов формирования власти в уральской столице. Теперь мэром Екатеринбурга будет считаться глава администрации города, за которого проголосует комиссия выборщиков, лояльная губернатору. Осенью, по мнению местных экспертов, действующий сити-менеджер Александр Якоб сдаст дела своему первому заму Алексею Кожемяко.
В Ижевске, после того, как в роли главы Удмуртии освоился Александр Бречалов, тоже сменился градоначальник. В мае добровольно сложил с себя полномочия теперь уже бывший глава города Юрий Тюрин. Однако город по-прежнему обезглавлен — комиссия выборщиков должна была избрать в мэры явного фаворита кампании главу городской Думы Ижевска Олега Гарина, но под разными предлогами кворум не был собран. Поговаривают, что случилось это не без участия главы региона.
facebook.com/Юрий Тюрин
Юрий Тюрин
«Александр Бречалов сделал ставку на предпринимателя Константина Сунцова. Хотя публично Глава Удмуртии озвучивал и вторую кандидатуру — Михаила Черемных. Эти две фамилии звучали на встрече Бречалова с депутатским корпусом Ижевска, которому необходимо будет утверждать кандидатуру мэра. Однако позже Сунцов стал советником главы региона по инвестиционному развитию, что многие расценили как еще один публичный жест одобрения со стороны руководителя республики. В целом кандидатура Сунцова отвечает новым вызовам и требованиям нового руководства региона», — объясняет исполнительный директор Центра коммуникативных технологий «Чёрное и Белое», политтехнолог из Удмуртии Марат Хамидуллин. Повторное голосование по выбору мэра Ижевска ожидается 10 августа, и теперь всё должно пройти по согласованному плану.
Планируют сменить и мэра Ярославля. По мнению наблюдателей, постоянные коррупционные скандалы вокруг действующего мэра Владимира Слепцова надоели губернатору Дмитрию Миронову. Недавняя история с соглашением об открытии в окрестностях города «филиала» московских мусорных свалок уронила и без того низкую популярность Слепцова. По информации источника News.ru, Слепцову предложили покинуть должность, не дожидаясь ухода «по статье», и предложили стать главой представительства Ярославской области в Москве. По другой версии, Слепцов может возглавить Пушкинский район Московской области, что ему гораздо ближе, так как перед Ярославской «командировкой» он успел побывать мэром Химок. Одним из кандидатов на смену Слепцову называют мэра Переславля-Залесского Владимира Волкова, которого на нынешний пост рекомендовал губернатор Миронов.
В Хабаровском крае кандидатуру нового мэра Хабаровска, который будет избран прямым голосованием в начале сентября, уже согласовали с главой региона Вячеславом Шпортом. Несмотря на разнообразие кандидатов от всевозможных партий, для местных элит не является большим секретом, что ставка уже сделана на соратника уходящего мэра Александра Соколова (не идёт на перевыборы из-за возраста) Сергея Кравчука из «Единой России».
В Тюмени новый мэр появился автоматически со сменой губернатора. «Гипотеза о том, что вслед за ротацией губернаторов последует и смена мэров региональных столиц, в Тюменской области стала непреложным фактом, когда после перевода Владимира Якушева на работу в федеральное правительство временно исполняющим обязанности губернатора стал тюменский градоначальник Александр Моор. Соответственно, освободилась вакансия мэра Тюмени. Им стал Руслан Кухарук — член команды Александра Моора. Подобно тому, как работали в тандеме Якушев и Моор, так же будут взаимодействовать Моор и Кухарук. Мэр Тюмени будет заниматься сугубо хозяйственными делами, выполняя функцию городского управленца, а вся политическая и медийная сфера области и областного центра останется в зоне влияния губернатора. Руслан Кухарук будет лояльным губернатору, никаких конфликтов наподобие антагонизма Ройзмана и Куйвашева в Свердловской области на тюменской земле не предвидится. Работать в одной связке с мэром административного центра субъекта Федерации — естественное желание любого регионального лидера. Конфликты на местах никому не нужны, поэтому во всех без исключения регионах очевидна тенденция ставить во главе муниципальной власти людей, которые пользуются доверием и с которыми будет комфортно работать», — говорит политолог, член Общественной палаты Тюменской области Андрей Шуклин.
Иллюзия повышения управляемости, которая сопровождает возврат к номенклатурной системе советского образца, со временем пройдёт. Советская система на практике доказала свою громоздкость, неэффективность и архаичность. Новому переизданию номенклатурной системы в России также предстоит пройти проверку практикой.