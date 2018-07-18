Мэров уводят по собственному желанию

Формально выборные руководители российских регионов де-факто являются назначаемыми из центра. Серии отставок губернаторов «по собственному желанию» сопровождались слухами об их коррупционных грехах. В случае отказа уйти в отставку делам могли дать ход. Таким образом, региональные руководители стали современным аналогом секретарей обкомов советского периода.

Откат к старой системе управления имеет свою логику и не может становиться на полпути. Если губернаторы стали «секретарями обкомов», то мэрам городов предстоит перековаться в «секретарей горкомов». «Вертикаль власти», обретает знакомые черты советской номенклатурной системы, распространяясь на нижние этажи властной иерархии.

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Юрий Тюрин

«Александр Бречалов сделал ставку на предпринимателя Константина Сунцова. Хотя публично Глава Удмуртии озвучивал и вторую кандидатуру — Михаила Черемных. Эти две фамилии звучали на встрече Бречалова с депутатским корпусом Ижевска, которому необходимо будет утверждать кандидатуру мэра. Однако позже Сунцов стал советником главы региона по инвестиционному развитию, что многие расценили как еще один публичный жест одобрения со стороны руководителя республики. В целом кандидатура Сунцова отвечает новым вызовам и требованиям нового руководства региона», — объясняет исполнительный директор Центра коммуникативных технологий «Чёрное и Белое», политтехнолог из Удмуртии Марат Хамидуллин . Повторное голосование по выбору мэра Ижевска ожидается 10 августа, и теперь всё должно пройти по согласованному плану.

Тюмени новый мэр появился автоматически со сменой губернатора. «Гипотеза о том, что вслед за ротацией губернаторов последует и смена мэров региональных столиц, в Тюменской области стала непреложным фактом, когда после перевода Владимира Якушева на работу в федеральное правительство временно исполняющим обязанности губернатора стал тюменский градоначальник Александр Моор. Соответственно, освободилась вакансия мэра Тюмени. Им стал Руслан Кухарук — член команды Александра Моора. Подобно тому, как работали в тандеме Якушев и Моор, так же будут взаимодействовать Моор и Кухарук. Мэр Тюмени будет заниматься сугубо хозяйственными делами, выполняя функцию городского управленца, а вся политическая и медийная сфера области и областного центра останется в зоне влияния губернатора. Руслан Кухарук будет лояльным губернатору, никаких конфликтов наподобие антагонизма Ройзмана и Куйвашева в Свердловской области на тюменской земле не предвидится. Работать в одной связке с мэром административного центра субъекта Федерации — естественное желание любого регионального лидера. Конфликты на местах никому не нужны, поэтому во всех без исключения регионах очевидна тенденция ставить во главе муниципальной власти людей, которые пользуются доверием и с которыми будет комфортно работать», — говорит политолог, член Общественной палаты Тюменской области Андрей Шуклин.