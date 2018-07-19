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Делегацию Индии на ВЭФ-2018 возглавит министр промышленности и торговли
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Делегацию Индии на ВЭФ-2018 возглавит министр промышленности и торговли 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Представительная делегация Республики Индия примет участие в IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября. Официальную делегацию возглавит министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху.
В состав индийской делегации также войдут представители индийского бизнес-сообщества, среди них руководители таких компаний, как KGK Group, The Tata Power Company, Sun Group, Jungle Travels India, Assam Bengal Navigation Company, Suzlon и другие, сообщается на сайте ВЭФ.
Предполагается, что представители индийской делегации примут участие в мероприятиях деловой программы ВЭФ.
В частности, в бизнес-диалоге «Россия — Индия», который впервые состоялся в рамках Восточного экономического форума 2017 г.
Ожидается, что в ходе мероприятия представители органов власти и бизнес-сообществ двух стран обсудят вопросы практической реализации совместных проектов на Дальнем Востоке России.
Кроме того, стало известно, что в ноябре во Владивостоке впервые пройдет День индийского инвестора, в рамках которого будут обсуждаться результаты и дальнейшие перспективы российско-индийского сотрудничества.
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