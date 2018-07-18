«Симкомат»: МТС установил в Ростове автоматы по продаже сим-карт 

В Ростове-на-Дону появились первые автоматы по продаже сим карты мобильных операторов. Новый розничный формат установил МТС. Сейчас его новшество можно увидеть в гипермаркетах "Магнит" и других местах. Однако как выяснили корреспонденты ugpressa.ru новые устройства пока не работают или из-за технических неполадок не могут распознать документ абонента. Известно, что устройство сканирует паспорт пользователя, а встроенная камера сверяет фотографию в нем с лицом потенциального клиента. Однако не все так просто, из-за того, что «симкомат» не поддерживает биометрическую идентификацию купить сим-карту может только абонент того мобильного оператора кому принадлежит автомат. Например, приобрести сим-карту МТС, может только человек являющийся клиентом компании оператора который ранее предоставил свои паспортные данные.