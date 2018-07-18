Теперь у нас с Россией все идет очень хорошо

Ведущий Шон Хэннити (Sean Hannity): Перед саммитом Вы написали в Твиттере, что Вам дали великий город Москву в качестве ретрибуции за все грехи и т. п. России . СМИ стали спрашивать, почему Вы не потребовали еще и Санкт-Петербург

Дональд Трамп : Я так и говорил. Я говорил, если я получил Москву в рамках договоренностей, они сказали, вот Москва, пожалуйста, простите нас.

— Вот, пожалуйста, получите свой тако.

— Тако был очень вкусный. Они вообще очень постарались. Но правда, если я предлагал Москву, то они хотели Санкт-Петербург. И я никогда не говорил… Это защита от дурака. Я собрал 44 миллиарда, и генеральный секретарь сказал: «Он собрал 44 миллиарда, и это только президент Трамп», и я сказал, что в противном случае нам придется переосмыслить наши отношения с НАТО . Еще я сказал: «НАТО — прекрасная организация, но она помогает Европе гораздо больше, чем нам, а мы платим за нее около 90%, поэтому я был поражен, что большинство СМИ — вы не сделали этого, как и некоторые другие — но большинство СМИ сказали, что я вел себя очень жестко и дерзко по отношению к иностранным лидерам, а это было совсем не так, но я действительно сказал, что вы должны платить больше.

— Вы говорили о Европе как о противнике, говорили о Владимире Путине как о противнике, Вы прояснили, что подразумевали под этим словом „соперника“. Аналогичным образом СМИ вы называли противником народа. Вы имеете в виду, что они не выполняют своей работы?

— Когда я говорю о врагах народа, я говорю не обо всех СМИ, просто если вы посмотрите на некоторые СМИ, например, Си-эн-эн (CNN) делает совершенно не соответствующие действительности репортажи, когда вы смотрите Эн-Би-Си ( NBC ), читаете » Нью-Йорк таймс » (New York Times) и некоторых других, сюжет за сюжетом, это совершенно негативный пиар. А при этом мы прекрасно работаем, ведь дело в том, что у нас экономика на небывалом историческом подъеме, у нас самые низкие показатели безработицы за всю историю нашей страны, лучшие показатели по безработице в истории страны — среди афроамериканского населения, по безработице латиноамериканского населения — за всю историю страны, по безработице среди женщин — за всю историю страны.

— 14 штатов побили рекорды.

— 14 штатов? Я этого не знал.

— Там самые низкие показатели по безработице.

— Если их всего 14, то это не очень приятная цифра.

— Продолжайте упорно работать, и я думаю, Вы своего добьетесь. Я думаю, еще одна удивительная особенность состоит в том, что у нас появилось больше рабочих мест, чем людей, получающих пособие по безработице. И уровень трудоустройства достиг исторического максимума. Позвольте мне вернуться назад, потому что очень многие СМИ зациклены на этом, в 2014 году газета «Вашингтон таймс» с уверенностью писала, что Россия постарается вмешаться в выборы 2016 года. Барак Обама за месяц до выборов 2016 года заявил в ответ на это, позвольте, я прочитаю и процитирую: «Ни один серьезный человек не смог бы предположить, что каким-то образом можно сфальсифицировать выборы в Америке, нет никаких доказательств, что это происходило в прошлом, — что неправда, — или что это может произойти во время этих выборов, и я призываю господина Трампа прекратить нытье и просто выйти и попытаться получить свои голоса». Он сказал это за две недели до выборов.

— Он считал, что победу одержит Хиллари Клинтон (Hillary Clinton). И он не хотел делать ничего, что могло бы это нарушить. Знаете, честно говоря, когда я одержал победу, он сказал: «Это совершенно невероятно». Но до моей победы он говорил, что это ерунда, и этого не может быть. Это очень нечестно, и нужно узнать, кто стоит за Питером Строком (Peter Strzok), потому что это были Комми (Comey) и Маккейн (McCain), но, возможно, также и Обама. Если вы считаете, что Обама не знал, что происходило… Когда вы посмотрите, и я сказал об этом сегодня, когда мы встречались с Владимиром Путиным, когда вы смотрите выступление Питера Строка, любовника Лизы Пейдж (Lisa Paige), ФБР , а я знаю многих в этой службе, это невероятные люди, знали бы вы, что они переживают, глядя на этого парня, совершенного болтуна. Я хочу сказать: может, уже стоит положить всему этому конец? Или что-то в этом роде.

— Ну, он-то сказал: «Мы остановим вас». То есть «мы остановим его».

— И потом он сказал, «я имел в виду американский народ». И даже демократы говорят: «Это не дело».

— Лиза Пейдж опровергла его слова и дала более честные показания.

— Она вообще повела себя лучше, чем он, и уж по крайней мере все честно рассказала, взяла на себя многое, но была честна. Он позорит нашу страну, он позорит великую службу ФБР, и то, что он все еще получает свою зарплату, просто не укладывается в голове.

— Вам понравилось предложение Владимира Путина, чтобы Роберт Мюллер (Robert Mueller) приехал к нему поговорить?

— Я был просто в восторге от этого предложения. У них есть договоренность о сотрудничестве с Соединенными Штатами , а то все говорили, что у нас нет никаких договоренностей об экстрадиции, но у них есть договоренность о сотрудничестве, и следователи будут расследовать это, и люди Роберта Мюллера могут сотрудничать с ними, но они, вероятно, не захотят сделать это.

— Интересно. Позвольте спросить…

— 13 разгневанных демократов? Думаете, они захотят туда поехать? Я так не думаю.

— Ну и конечно, «питбуль» Мюллера Эндрю Вайсман (Andrew Weissman), то что мы выяснили, это очень серьезно.

— Интересно, что происходит из-за этого с нашей страной, потому что у нас никогда не было столь хороших показателей, в том числе, в экономике, но когда вы видите, что такое происходит, а я скажу, что это внесло раздор в наши отношения с Россией, мы только что преодолели его, но он был. И президент Путин в начале нашей встречи сказал, что очень жаль, потому что мы могли сделать столько хорошего, будь это гуманитарная помощь на всей территории Ближнего Востока, а не только одна Сирия . Столько хорошего, например, безопасность в сфере ядерного оружия, тема, которая, на мой взгляд, является самой важной. А они начали глупую охоту на ведьм с такими людьми, как Питер Строк и Коми, и Маккейн, и Пейдж, вся эта группа, и вы можете себе представить, кто еще. Это просто настоящий позор.

— Если было вмешательство России: Хиллари платила через юридическую контору расследовательскому бюро «Фьюжн Джи-Пи-Эс», которые составили досье на Россию, где сообщалась, что у нее имеется на вас компромат, но Путин сегодня подтвердил, что у него подобной информации не было.

— Ему об этом точно известно, потому что он это говорил и он злится, когда видит такое. Знаете, очень интересно, когда видишь, что происходит, и видишь, как он это воспринимал. Не знаю, заметили ли вы, но он был возмущен даже просто во время разговора. Но он готов принять этих 12 человек, это никакая не экстрадиция, он готов к тому, чтобы Роберт Мюллер приехал туда и провел большое расследование, сотрудничая с российскими следователями.

— Последний вопрос, потому что я знаю, что у Вас много дел, и только что у Вас закончился очень насыщенный день. С января 2017 года Вы успели побывать в 21 стране, как в случае с Северной Кореей , Вы ясно сказали, что это процесс. Какими бы Вы хотели видеть через год отношения как с Северной Кореей, так и с Россией?

— Я думаю, с Россией все идет очень хорошо, если судить по сегодняшней встрече, а до сегодняшнего дня это был кошмар, и когда я говорю «кошмар», я имею в виду, что это было опасно.

— Сегодняшняя встреча была настолько решающей?

— Сегодняшняя встреча прошла прекрасно, но я думаю, еще пять часов назад дела обстояли очень плохо. Я думаю, у нас действительно была потенциальная проблема. Мы — две ядерные державы, в наших руках 90% ядерного арсенала мира. И у нас начинается пустая охота на ведьм, которая несет раздор между нами.

— Это было самое главное препятствие?

— Это то, что он сказал мне. Когда он зашел, он сказал: «Как жаль». Он понимал, что мне было очень трудно прийти к соглашению из-за всей этой ерунды.

— Он использовал слово «ерунда»?

— Вы должны понять, вы смотрите на всех этих людей, то есть некоторые — хакеры, а другие… Их 14 человек, а у них 12 человек, и эти 12 человек не связаны с кампанией, потом есть еще много других людей… Посмотрите на Флинна (Flynn), и вы поймете, что это позор. Но ФБР не подумало, что он врет. А Пол Манафорт (Paul Manafort)? Он действительно хороший человек, достаточно посмотреть, что происходит с ним, из него же делают просто Аль Капоне. Это очень печально.

— Г-н президент, большое Вам спасибо.

Часть II