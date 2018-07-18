Минюст РФ намерен ввести санкции против «Голоса Америки»

Минюст России рассмотрит вопрос о привлечении радиостанции «Голос Америки» к ответственности за непредоставление отчета их деятельности. Остальные восемь СМИ‐иноагентов уже исполнили требование российского законодательства. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства, передает «Интерфакс».

Санкции против «Голоса Америки» будут рассмотрены в установленные действующим законодательством сроки.

Отчетность за второй квартал текущего года предоставили «Idel. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», телеканал «Настоящее Время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi)», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», «Сибирь. Реалии» и «Фактограф».

В первых числах июля российский суд оштрафовал РСЕ/РС на 100 тысяч рублей за непредоставление финансовой информации.