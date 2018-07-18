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Минюст РФ намерен ввести санкции против «Голоса Америки»
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Минюст РФ намерен ввести санкции против «Голоса Америки» 

360tv.ru 37 минут назад
Минюст России рассмотрит вопрос о привлечении радиостанции «Голос Америки» к ответственности за непредоставление отчета их деятельности. Остальные восемь СМИ‐иноагентов уже исполнили требование российского законодательства. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства, передает «Интерфакс».
Санкции против «Голоса Америки» будут рассмотрены в установленные действующим законодательством сроки.
Отчетность за второй квартал текущего года предоставили «Idel. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», телеканал «Настоящее Время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi)», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», «Сибирь. Реалии» и «Фактограф».
В первых числах июля российский суд оштрафовал РСЕ/РС на 100 тысяч рублей за непредоставление финансовой информации.
Ранее в президентском совете по правам человека (СПЧ) заявили, что заявления Госдепа о недостаточной свободе прессы в России являются подтверждением наличия политического кризиса в самих США. Американцы начали запутываться в собственной идеологии, считают правозащитники.
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