Главная: Будущее не за горами: в России появятся цифровые фабрики одежды

Первая в мире цифровая фабрика по пошиву одежды может появиться в России в ближайшие пять лет во Владивостоке . Об этом сообщили российские СМИ.

«Мы оцениваем, что в течение пяти лет первое функциональное роботизированное производство одежды уже будет запущено. Пока цифровая фабрика — это идея, а не реализация. Полностью цифровые фабрики с использованием искусственного интеллекта, цифровых систем проектирования и производства, они появятся, я думаю, в ближайшем будущем», — рассказал руководитель рабочей группы рынка FashionNet Национальной технологической инициативы Александр Шумский . Он добавил, что «умная одежда» имеет высокий спрос, однако пока эта технология развивается медленно. Некоторые отечественные и мировые компании уже выдвигали похожие идеи, однако не реализовали их в проекты.

Шумский отметил, что ряд мировых компаний предлагали проекты с одеждой, которая распыляется на тело из аэрозоля или с одеждой, которая меняет цвет. Но это очень дорогостоящие проекты, поэтому пока они все остаются «на бумаге».

Мария Масляева

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