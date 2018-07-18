Комфортная среда. Идеальные дворы — в каждый район области

В 11 населенных пунктах области жители голосованием определили территории, которые благоустроят по проекту «Формирование комфортно городской среды».

По выбору горожан

В прошлом году Оренбургская область активно включилась в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Его участниками стали 13 территорий области, где проживает более миллиона оренбуржцев — половина населения региона. Появились прекрасные дворы, общественные пространства, обустроенные с учетом требований современного социума.

Пять дворовых территорий преобразили в областном центре. Работы были масштабными. Каждый дворик стал площадкой со своей тематикой — теперь в Оренбурге есть свой Изумрудный город, городок Дюймовочки и территория покорения космоса. За качеством работ следили целые комиссии из чиновников, надзорных органов и общественников.

Но самыми взыскательными «приемщиками» работ стали, конечно, сами жители. Вот, что например, рассказал оренбуржец Роман Гумеров на открытии самого большого дворового пространства, площадью более 7 тысяч кв.м., на улице Липовой в Оренбурге: «Двор мне и сыну очень понравился. Я красил фасад дома на Липовой, 11 и параллельно наблюдал, как строилась площадка. Уже тогда решил, что нужно будет привести сюда ребенка поиграть. Сами мы живем недалеко, на Родимцева. Было бы идеально, если бы все дворы стали такими».

— Всего на реализацию проекта за счет средств федерального, областного и местных бюджетов было направлено более 600 миллионов рублей, — сказал губернатор области Юрий Берг . — В этом году география проекта расширена — в него вошли все города и районные центры региона. В 11 городах области прошло рейтинговое голосование. Жители сделали свой выбор и определили территории, которым нужно придать современный облик. В 2018 году запланировано благоустройство 38 общественных и 30 дворовых территорий.

Контроль на каждом уровне

Глава региона особенно подчеркивает: реализация проекта — зона особой ответственности, прежде всего, глав муниципалитетов. Еще раз об этом поговорили на областном селекторном совещании с главами муниципалитетов, которое провел губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Он отметил, что в проекте в 2018 году принимает участие втрое больше числа участников прошлого года. В рамках проекта должно быть благоустроено 68 общественных и дворовых пространств.

— Уже середина июля — самое время для проведения работ. Нельзя допустить отставания от запланированных сроков, установленных дорожной картой по реализации проекта, — подчеркнул Юрий Берг. — Нужно не только успеть в установленные строки завершить работы, но и выполнить их качественно. Руководители муниципальных образований должны лично контролировать реализацию проекта по формированию комфортной городской среды.

На сегодня по 18 объектам уже завершены процедуры торгов. Подрядчики приступили к работам по благоустройству территорий в Кваркенском, Новосергиевском, Октябрьском, Оренбургском, Первомайском, Ташлинском и Светлинском районах.

— По остальным объектам завершается проверка достоверности сметной стоимости работ, проводятся процедуры торгов, — рассказал министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин . — Сейчас в муниципалитетах ведутся подготовительные работы по расчистке территорий и переносу инженерных коммуникаций.

Он также обратил внимание на то, что для успешного выполнения всех запланированных работ в срок, нужно максимально оперативно завершить конкурсные процедуры и заключить контракты с подрядчиками.

Одновременно особое внимание уделяется объектам, благоустроенным в 2017 году. Главам муниципальных образований поручено взять на контроль работы по устранению выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам 2017 года.