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Коммерческие перевозчики Подмосковья обновили 600 автобусов
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Коммерческие перевозчики Подмосковья обновили 600 автобусов 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Более 600 транспортных средств коммерческие перевозчики Подмосковья обновили с марта 2018 года, говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По данным ведомства, этот показатель составляет 60% от плана обновления автопарка на текущий год. «С апреля этого года в Подмосковье был введен региональный стандарт возраста автобусов: пять лет — для автобусов малого класса, семь лет — для транспортных средств большого и среднего класса», — говорится в сообщении со ссылкой на министра Игоря Трескова.
Согласно релизу, все перевозчики, обслуживающие маршруты региона, обязаны менять старый автопарк. Масштабное обновление произошло у перевозчиков в городских округах Жуковский и Долгопрудный, а также в Одинцовском и Сергиево-Посадском муниципальных районах.
Кроме того, в 24 муниципалитетах автобусы уже полностью соответствуют новым правилам организации транспортного обслуживания населения. «Всего в регионе перевозку пассажиров осуществляют более 11 тысяч автобусов, из них свыше 5 тысяч — автобусы ГУП „Мострансавто“ и остальные — автобусы региональных и муниципальных перевозчиков», — отмечается в сообщении.
Также пресс-служба ведомства подчеркивает, что в этом году завершилось масштабное обновление автопарка ГУП «Мострансавто», в рамках которого госперевозчику поступило почти две тысячи новых автобусов.
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