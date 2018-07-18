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Информационно-навигационная система для общественного транспорта заработает в Подмосковье осенью
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Информационно-навигационная система для общественного транспорта заработает в Подмосковье осенью 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Подмосковная региональная информационно-навигационная система (РНИС) контроля общественного транспорта станет доступна для пассажиров осенью. Жители региона смогут получить к ней доступ через мобильное приложение, сообщает пресс-служба администрации Московской области.
«Эта система не имеет аналогов в мире, она позволяет в режиме реального времени контролировать все автобусное сообщение в регионе. На сегодняшний день к ней подключены все перевозчики общественного транспорта Подмосковья — свыше 11,5 тыс. автобусов, а также 5 тыс. единиц дорожной и коммунальной техники. Осенью 2018 года будет запущено мобильное приложение для жителей, через которое они смогут строить маршруты, в том числе для льготных категорий граждан с учетом пользования социальной картой, прогнозировать прибытие автобусов на остановку и следить за расписанием», — рассказал замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Святослав Иванов в ходе пресс-конференции в областном Доме правительства.
В пресс-службе отметили, что с начала года все перевозчики Московской области обязаны предоставлять данные в РНИС. Система контролирует такие параметры, как пробег и выход на маршрут, количество выполненных рейсов и соблюдение расписания, экологический класс транспортного средства, возраст автобусов.
«В Мострансавто система вводилась поэтапно в течение нескольких последних месяцев, и теперь, с запуском в эксплуатацию, мы получили очень удобный инструмент для объективной оценки и улучшения транспортной работы. На основании данных РНИС детально анализируется работа всех служб, и принимаются меры для исправления недочетов. Так, рейсы Мострансавто по всему Подмосковью в июне текущего года в среднем выполнены на 99%. В июне минувшего года этот показатель составлял 94%», — отметил гендиректор ГУП МО «Мострансавто» Владислав Мурашов.
Система также помогает обнаруживать нарушителей скоростного режима, схемы движения и принимать в этих случаях оперативные меры.
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