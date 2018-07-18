Кто родился 18 июля

Шолбан Валерьевич Кара-оол (52 года), глава — председатель правительства Республики Тыва . Возглавлял ряд коммерческих предприятий Тывы. Занимал посты председателя Верховного хурала (парламента) Республики Тыва, заместителя председателя правительства, первого заместителя председателя правительства — министра торговли, бытового обслуживания и развития предпринимательства республики. Являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ . В апреле 2007 года Шолбан Кара-оол возглавил Республику Тыва.

Евгений Евтушенко также автор нескольких повестей, романов и киносценариев. Произведения литератора переведены на более чем 70 языков, они изданы во многих странах мира.

Андрей Андреевич Громыко (1909-1989), советский политический и государственный деятель. В 1939 году был отобран комиссией ЦК ВКП (б) для работы в Народном комиссариате иностранных дел (ныне МИД). Был послом СССР в США и в Великобритании . Стоял у истоков образования Организации Объединенных Наций. Андрей Громыко был первым советским представителем при ООН. В ин­те­ре­сах СССР он свыше 20 раз ис­поль­зо­вал право вето в Со­ве­те Безо­пас­но­сти ООН , в результате чего получил сначала в ди­пло­ма­тической среде, а затем и в прессе прозвище „Мистер Нет“.

В феврале 1957 года Андрей Громыко был назначен министром иностранных дел СССР. На этом посту он проработал около 30 лет. В июле 1985 года он был избран Председателем Президиума Верховного Совета СССР и оставался на этом посту до 1988 года, когда по его просьбе был освобожден.