Кто родился 18 июля 

Владимир Ростиславович Мединский (48 лет), министр культуры Российской Федерации. Был одним из соучредителей и руководителей одно из первых российских пиар-агентств «Корпорация „Я“. Возглавлял Департамент по информационной политике Министерства по налогамсто пуд и сборам РФ, являлся советником заместителя председателя Государственной Думы РФ III созыва Георгия Бооса. Избирался депутатом Государственной Думы РФ IV и Vсозывов, занимал должности заместителя председателя комитета по информационной политике, заместителя председателя комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму, заместителя председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, возглавлял думский комитет по культуре. 21 мая 2012 года был назначен министром культуры РФ.
Шолбан Валерьевич Кара-оол (52 года), глава — председатель правительства Республики Тыва. Возглавлял ряд коммерческих предприятий Тывы. Занимал посты председателя Верховного хурала (парламента) Республики Тыва, заместителя председателя правительства, первого заместителя председателя правительства — министра торговли, бытового обслуживания и развития предпринимательства республики. Являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В апреле 2007 года Шолбан Кара-оол возглавил Республику Тыва.
Питер Артур Мутарика (78 лет), президент Республики Малави. Преподавал в ряде высших учебных заведений, в том числе в Институте ООН по обучению и исследованию программ для иностранных служб Африки и Азии и в Вашингтонском университете (США). Возглавлял министерство юстиции и по конституционным вопросам, министерство образования и науки, министерство иностранных дел. В мае 2014 года Питер Мутарика одержал победу на выборах президента Республики Малави.
Евгений Александрович Евтушенко (1932-2017), поэт. Первое стихотворение поэта было опубликовано в газете „Советский спорт“, а спустя три года вышел его первый сборник стихов „Разведчики грядущего“. В 1952 году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1960-е годы Евгений Евтушенко вместе с Андреем Вознесенским, Бэлой Ахмадулиной, Робертом Рождественским и другими „поэтами-шестидесятниками“ собирал огромное количество зрителей на чтение своих стихов в Политехническом музее. С начала 90-х годов Евтушенко жил в городе Талса (США), где преподавал в местном университете.
Евгений Евтушенко также автор нескольких повестей, романов и киносценариев. Произведения литератора переведены на более чем 70 языков, они изданы во многих странах мира.
Андрей Андреевич Громыко (1909-1989), советский политический и государственный деятель. В 1939 году был отобран комиссией ЦК ВКП (б) для работы в Народном комиссариате иностранных дел (ныне МИД). Был послом СССР в США и в Великобритании. Стоял у истоков образования Организации Объединенных Наций. Андрей Громыко был первым советским представителем при ООН. В интересах СССР он свыше 20 раз использовал право вето в Совете Безопасности ООН, в результате чего получил сначала в дипломатической среде, а затем и в прессе прозвище „Мистер Нет“.
В феврале 1957 года Андрей Громыко был назначен министром иностранных дел СССР. На этом посту он проработал около 30 лет. В июле 1985 года он был избран Председателем Президиума Верховного Совета СССР и оставался на этом посту до 1988 года, когда по его просьбе был освобожден.