Город возможностей: Новосибирск попал в пятёрку самых креативных городов страны

Московские аналитики выпустили рейтинг городов по индексу креативного капитала — Новосибирск занял в нём пятое место.

Рейтинг составил фонд Calvert 22. По словам составителей, они проанализировали факторы, которые влияют на развитие креативной экономики в 15 городах страны.

Санкт-Петербургу, Казани и Екатеринбургу. Новосибирск занял в рейтинге пятое место, уступив Москве

«Для молодых людей Новосибирск — город университетов, идей и возможностей. Главным ресурсом территории, окружённой тайгой и обособленной от крупных экономических центров, стал человеческий капитал, а не промышленность. С точки зрения развития креативных индустрий, в этой особенности заключено главное преимущество города, которому удалось накопить критическую массу молодых специалистов, выросших в парадигме «независимого сибирского самосознания»», — отметили составители.

По их словам, самый большой вклад в креативный капитал Новосибирска вносят инновационная инфраструктура, поддержка образования и культуры, а также социокультурная активность — новосибирцы часто посещают признанные театральные коллективы «Красный факел», «Глобус», НОВАТ и НГДТ. Наименьший вклад — культурная жизнь, креативные проекты и экономическая политика.

Кроме того, составители отметили, что Новосибирск — единственный город, где работники сферы образования получают зарплату, которая выше средней по городу городу. Также авторы исследование отметили, что в Новосибирске — самое большое количество коворкингов, и то, что сибирская столица — один из менее толерантных городов.

Рейтинг составили с учётом официальной статистики, мнения креативных специалистов, проживающих в городах, и независимых экспертов.

Недавно Новосибирск попал в рейтинг городов, «достойных стать национальным символом».