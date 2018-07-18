Защитник «Зенита» Илья Скроботов — первый автор гола 2000 г.р. в РФПЛ

Он забил за «Зенит» в Премьер-Лиге раньше, чем окончил школу.

Всё первое полугодие 2018-го Илья не переставал удивлять: сперва — подъёмом из молодёжной команды «Зенита» в первую в обход фарм-клуба, потом — поразительной для 17-летнего юниора невозмутимостью на сборах в ОАЭ и, наконец, успешным дебютом в РФПЛ. Скроботов первым из игроков 2000 года рождения отметился голом в чемпионате России — вошёл, стало быть, в историю.

По-хорошему нахрапистый, жёсткий на поле, в жизни Илья оказался скромным, даже застенчивым молодым человеком — слова лишнего не вытянешь. Но я всё-таки попытался — уж очень его история расходится со стереотипами о якобы безнадёжно испорченном, «бракованном» футбольном поколении. — 18-летие вас застало на сборе в Кицбюэле. «Тоннель» был? — Был. Нормально, без фанатизма. Один раз меня уже прогоняли по нему — после гола «Динамо». На ужин тортик принесли — по такому поводу можно немного сладкого. — А чего нельзя? — Каждый для себя сам выбирает, что ему можно, что — нежелательно, есть лишний вес или нет. Я стараюсь много не есть. — Вы не один раз приходили и уходили из системы «Зенита». Почему на месте не сиделось? — Разные причины. В 7-8 лет в «Смене» меня в ворота отправили, как самого высокого. Ловить мячи совсем не хотелось, и я ушёл. Потом вернулся на три года, снова поиграл в родном Пушкине за «Царское Село», пока не взяли в СДЮШОР «Зенита».

— Так вы из Пушкина родом? — Родился в Петербурге , но всю жизнь с мамой в Пушкине. — С детства — в защите? — Как левшу тренеры ставили на левый фланг — защиты, полузащиты. В центре стал играть позже, с 9-10 лет. — Как удалось напрямик из «молодёжки» попасть в основную команду? — Готовился ехать на сборы с «Зенитом-2», когда пришло сообщение от администратора. — Оно же вас в метро настигло? — Ага. Возвращались с тренировки с другом. Читаю на WhatsApp: «Едешь на сборы с главной командой». Удивился, конечно. Сперва даже подумал: розыгрыш. — Ночью удалось уснуть? — Без проблем. — Вы и на сборах в Эмиратах излучали поразительную невозмутимость. — Видно, просто человек такой, спокойный. Плюс родители просили правильно всё воспринимать, старшие ребята в команде помогали — подсказывали, подбадривали. — Манчини на индивидуальные беседы вызывал? — Меня — нет. Общение в основном происходило на поле.

— Что чувствуешь, забивая победный гол на третьей компенсированной минуте на глазах у десятков тысяч своих болельщиков? — Не передать словами. Сумасшедший всплеск эмоций. Я ведь раньше такие голы даже на тренировках «Зенита» не забивал — только в школе. — Ваши слова после гола «Динамо» — «Мне завтра в школу, экзамены надо сдать» — быстро разлетелись по Сети. Простите, какие экзамены в апреле? — Нет-нет, я имел в виду, что надо готовиться к экзаменам. Наутро пришёл, отучился один урок и поехал на тренировку. — После «Динамо» тоже так прямо и поехали с толпами болельщиков домой? — А что такого? Доехал до «Московской», а оттуда на маршрутке до дома. — И никто не признал в транспорте автора победного гола? — Никто. Спокойно доехал.

— «Зенит» разве не развозит «бесколёсных» игроков? — Есть автобус, но мне пришлось бы сначала на другой конец города ехать и потом возвращаться — это очень долго. На метро быстрее. — Сколько в сумме занимает дорога от стадиона домой? — Минут 20 пешком до станции метро «Крестовский остров» (с новой станции ещё не ездил), потом до «Московской» или «Купчино» плюс маршрутка. В сумме часа полтора-два. Это с игры — на игру-то мы едем все вместе на автобусе. На базу мне проще добираться: от «Купчино» до «Пионерской» прямая ветка, и там чуть пройтись. От силы час дорога занимает. — Не возникало мыслей на права сдать? — Даже если бы сдал, всё равно водить машину не мог бы — мне же только недавно 18 исполнилось. Теперь можно. В свободное время займусь этим вопросом.

— Как дома встретили после гола «Динамо»? — Мама торт испекла, бабушка поздравила — вот и все торжества. — А экзамены-то как в итоге сдали? — Можно сказать, нормально. В основном на тройки. Пятёрка только по ОБЖ. Ну и по физкультуре, конечно. Там система: если больше 50% занятий пропущено — выше тройки-четвёрки не поставят. С моим графиком рассчитывать на более красивый аттестат было нереально. — Учителя поблажек игроку «Зенита» не делали? — Не особо. В свободное время ездил в школу, что-то сдавал, пытался получить отметки. Настоящей болельщицей у нас, кажется, только преподавательница обществознания была.

— Это какая-то особенная школа? — Специализированный класс — от академии «Зенита», на «Академической» находится. От Пушкина — те же час-полтора езды. — В Туле Манчини бросил вас «под Дзюбу». Были с ним раньше знакомы? — Иногда дублем играли против них «двусторонки», но знакомы не были. Артём, наверное, и не знал, кто я такой. — Настрой на «Зенит» у Дзюбы бешеный был? — Думаю, да. Пришлось потолкаться. — Замену в середине первого тайма болезненно переживали? — Никаких обид — всё по делу. Понимал, что не всё получилось. Чтобы убиваться по поводу замены — такого точно не было.

— Моменты перекручивали потом? — Пересматривал на компьютере, пытался понять, что не так сделал, где можно было сыграть иначе. — Что изменилось в жизни за полгода? — В принципе ничего — кроме того, что школу окончил. Ну и в характере прибавил на тренировках, как Мистер просил. Теперь в каких-то моментах гораздо жёстче играю, чем раньше. — Когда последний раз по Царскому Селу гуляли? — Перед тем как уехать на сбор с «Зенитом-2». 26-го числа, если не ошибаюсь. Я вырос там, детство в Пушкине прошло — все дворцы, фонтаны знаю. — Болельщики «Зенита» очень трепетно относятся к своим воспитанникам. На себе ощущаете? — На улицах, в транспорте пока не узнают, а в социальных сетях — пишут, поддерживают. Приятно. — Последняя запись в «Инстаграме» у вас датирована сентябрём 2014-го. — А, это старый аккаунт — давно новый завёл. Не скажу, что пропадаю в соцсетях сутками, но вообще все мы там сидим (улыбается). — Продолжать учёбу думаете? — Да. В один институт я уже опоздал из-за сборов — буду пробовать в какой-то другой поступить. Куда возьмут.