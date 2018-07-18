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Незваный гость: жительница Архангельска засняла свою встречу с грифом на даче
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Незваный гость: жительница Архангельска засняла свою встречу с грифом на даче 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Архангелогородцы довольно часто встречаются с дикими животными. К людям периодически выходят волки, лоси, рыси и медведи.
Жительница Архангельска обнаружила огромного грифа. Нежданная встреча произошла на садово-дачном участке в районе пригородного танкодрома.
Птица-падальщик уселась на крышу автомобиля и стала его царапать. Лай собаки нисколько не смутил огромного хищника. Женщине удалось снять грифа на видео и выложить кадры в Сеть. Новость о странном визитере активно комментируют жители Архангельска.
Некоторые предложили женщине обратиться за помощью в городской центр помощи дикой фауне. Одна из пользователей призналась, что видела большую птицу три дня назад в районе мусорной свалки.
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