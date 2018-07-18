День 18 июля в истории

День образования Государственного пожарного надзора в России

В этот день в 1927 году было подписано «Положения о государственном пожарном надзоре». Этот документ, разработанный на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года, положил начало развитию принципиально новой в мировой практике структуры противопожарной службы, направленной на предупреждение пожаров, защиту жизни и здоровья граждан, сохранение материальных ценностей.

В настоящее время федеральный государственный пожарный надзор, за исключением государственного пожарного надзора, который осуществляется в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, а также при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, находится в ведении МЧС России

Ежегодно отмечается в день рождения одного из самых известных борцов с режимом апартеида в Южной Африке , бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы (1918-2013). Этот день был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в ноябре 2009 года в знак признания вклада южноафриканского лидера в дело мира и борьбы за свободу.

33 года назад (1985 г.) Создан первый «Тетрис»

Одна из популярнейших игр в истории была создана малоизвестным российским программистом Алексеем Пажитновым . Он работал в Вычислительном Центре при Академии Наук СССР и занимался изучением проблем искусственного интеллекта, компьютерной графикой и вопросами компьютерного распознавания голоса.

В основу идеи «Тетриса» была положена американская головоломка «Pentomino Puzzle», придуманная математиком Соломоном Голомбом. Она состояла из пяти квадратов (пентомино — от греч. «лента» — пять) и ставила задачей правильно расположить в коробке геометрические фигуры.

82 года назад (1936 г.) Стартовал розыгрыш первого Кубка СССР по футболу. Были сыграны матчи 1/64 финала. Стартовал и запорожский клуб — «Крылья Советов». Наши земляки встречались на своем поле с харьковским «Локомотивом». Основное время закончилось нулевой ничьей, а в дополнительном матче, который прошел в тот же день, успех сопутствовал гостям — 5:0. Что касается итогов соревнования, то дело продвигалось удивительно быстро и уже 28 августа в финале сошлись футболисты московского «Локомотива» и тбилисского «Динамо». Со счетом 2:0 победу одержали футболисты «Локомотива».

63 года назад (1955) в Париже прошла первая Конференция парламентариев стран-членов НАТО (ныне Парламентская ассамблея НАТО). Встреча состоялась по инициативе норвежского и канадского парламентов. В ней участвовали 158 делегатов из 14 стран. Основные темы конференции касались расширения политического и экономического сотрудничества между государствами альянса. По итогам совещания был создан комитет по подготовке следующих конференций, которые стали проводиться ежегодно. В 1966 году 12-я конференция получила название Североатлантическая ассамблея, а с 1999 года носит современное название.

В настоящее время в Парламентскую ассамблею НАТО входят 29 стран.

71 год назад (1947) король Великобритании Георг VI подписал закон о независимости Британской Индии.

Около 200 лет Индия была колонией Великобритании под названием Британская Индия. После Второй мировой войны Британия была вынуждена предоставить независимость своему самому большому колониальному владению. Закон о независимости Британской Индии вступил в силу 15 августа 1947 года. Согласно документу колония была разделена на два независимых государства — Индию и Пакистан

71 год назад (1947 г.) в западноберлинскую тюрьму Шпандау прибыли высокопоставленные нацистские преступники, приговоренные на Нюрнбергском процессе к разным срокам заключения.

Самолет «Дакота» приземлился на поле аэродрома «Берлин — Гатов». Из него вышли семеро мужчин, каждый из которых был скован наручниками с американским солдатом. Цепочкой они направились к автобусу английских ВВС, который взял курс к союзнической военной тюрьме. Там заключенных освободили от наручников, отобрали вещи, разрешив оставить себе только фотографии личного характера, и дали тюремную одежду с номерами.

Для семи военных преступников специально переоборудовали тюрьму Шпандау, построенную еще в 1876 году — здание в пвевдо-средневековом стиле из красного кирпича. Тюрьма управлялась представителями четырех держав: от каждой из стран-союзниц — директор в звании подполковника, офицер-медик, а также переводчик и надзиратели. Охрану несли по очереди каждый месяц державы-победительницы. Служебный персонал внутри тюрьмы состоял из лиц мужского пола из стран, принадлежащих к Объединенным нациям. Немцев на службу не принимали. Все финансовые расходы, составлявшие 850 тысяч марок в год, нес сенат Западного Берлина.

Последним из семи военных преступников тюрьмы Шпандау был Рудольф Гесс , приговоренный к пожизненному заключению. Он умер в августе 1993 года на 93-м году жизни. Выполнив свою историческую миссию, тюрьма Шпандау была снесена.