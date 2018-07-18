Ставропольцы голосуют за объекты для благоустройства в 2019 году

Мэрия Ставрополя запустила онлайн-голосование за объекты для благоустройства на официальном сайте, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Горожанам предлагают выбирать самые интересные и важные проекты на 2019 год. В список вошли 30 дворов, скверов и пешеходных зон Ставрополя, нуждающихся в реконструкции. Проголосовать можно за один из 30 проектов, а городская администрация выберет из них пять самых популярных.

В следующем году горожане предлагают благоустроить урочище «Павлова дача», пешеходную зону улицы Дзержинского до Комсомольского озера, территорию возле ТЦ «Космос» и ряд дворов. Также местные активисты просят продлить велодорожку на Шпаковскую и Доваторцев.

Голосование на сайте мэрии продлится до 23 июня, после чего администрация и инициативные группы будут выбирать те проекты, которые получат финансирование в 2019 году.