Ещё
Ставропольцы голосуют за объекты для благоустройства в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставропольцы голосуют за объекты для благоустройства в 2019 году 

АиФ Ставрополье 48 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мэрия Ставрополя запустила онлайн-голосование за объекты для благоустройства на официальном сайте, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Горожанам предлагают выбирать самые интересные и важные проекты на 2019 год. В список вошли 30 дворов, скверов и пешеходных зон Ставрополя, нуждающихся в реконструкции. Проголосовать можно за один из 30 проектов, а городская администрация выберет из них пять самых популярных.
В следующем году горожане предлагают благоустроить урочище «Павлова дача», пешеходную зону улицы Дзержинского до Комсомольского озера, территорию возле ТЦ «Космос» и ряд дворов. Также местные активисты просят продлить велодорожку на Шпаковскую и Доваторцев.
Голосование на сайте мэрии продлится до 23 июня, после чего администрация и инициативные группы будут выбирать те проекты, которые получат финансирование в 2019 году.
АиФ Ставрополье: последние новости
На северо-западе Ставрополя отключат воду Жителей Ингушетии напугал большой голодный паук Движение у «Поляны нарзанов» в КБР восстановили
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России390
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом46
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком167
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу27
Любви женщин к гей-порно нашли объяснение11
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение